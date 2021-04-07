科學園創新斗室開幕　公司可租套房連會議室　供團隊同住同工作

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-07 22:18

政府近年積極推動創科發展，留住人才是重要一環，科技園斥資8億元興建「創新斗室（InnoCell）」，供本地及海外科研人才租住，今年7月將可入住。創新斗室提供390多個房間，包括單人、雙人、套房，月租7,000至25,000元，住客可一邊飽覽吐露港景色，一邊工作。最特別的是公司可租「8房一廳」的套房用作團隊活動，8間單人房圍繞共享工作空間，可謂一出房門便可開會。

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創新斗室樓高17層，可容納500多名住客，除了392間配備Google Home的房間，還有逾3萬平方呎的公共空間，方便住客交流，並提供瑜珈空間、Cross-fit場地、健身中心、公共廚房，甚至Band房等多種配套。

「8房1廳」套房可供公司短租辦活動

不少科技初創團隊都需長時間討論產品和發展，The Powerhub套房就最適合他們。面積2,148平方呎、「8房1廳」的套房可供公司短租，用作團隊活動，套房中央是720平方呎共享工作空間，可擺放白板及大會議桌，而兩邊各有4間單人房（每間約183平方呎），月租10萬元。住客一出房門便可參與會議，既方便團隊互動，又保持個人空間。

「8房1廳」的套房可供公司短租，中間擺放白板及大會議桌，而兩邊各有4間單人房（每間約183平方尺），月租10萬元。（陳嘉慧攝）

每月租金為市值六折

「創新斗室」另設單人、雙人及套房，月租7,000至25,000元不等。科技園公司指，月租為市價六折，並設「可加可減」機制，定期根據市值調整，而園區內初創公司按個別情況可享額外租金優惠。

不過，今次「筍盤」只供園區公司、即將進駐園區的公司及參與項目的科研人才租用，4月20日開始接受園區公司申請，7月可陸續入住。

住客在客房可一邊飽覽吐露港景色，一邊工作。（陳嘉慧攝）

科技園公司表示，首年目標入住率為30%，若反應熱烈，將按「需要」及「摘優」兩方面計分，決定優先次序，例如外地人才會較優先，若人才所屬範疇在26個指定科技發展範疇，亦可額外加分；而若在港擁有物業，便不乎合申請資格。