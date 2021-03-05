科學園擴傳感實驗室提供一條龍服務　讓初創可「像廚師專心煮餸」

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-05 00:00

近年的科技日新月異，隨著社會逐漸走向智能及數據化，同時老年人口不斷上升，年輕人亦有患長期病的趨勢，為醫健技術的初創公司帶來發展機遇。然而，初創公司往往缺乏技術及資源，以致在日新月異的科技研發上錯失先機。 有見及此，香港科學園擴建了傳感器實驗室，並與全球領先的製造企業簽署諒解備忘錄，幫助初創公司提升傳感器的研發技術，重點發展醫健方面的儀器及技術。

初創公司花兩年研發精密溫度探測儀器

2016年於香港科學園成立的、專注於微型傳感技術的AP Infosense耗費兩年時間，研發出精密溫度探測儀器。儀器由多個細微的傳感器組成，設置了10,000個檢測點，每一點能偵測0.1至0.2度的差距，能應用於人體如手掌等部位，亦可偵測高科技產品零件分佈的溫度，得悉零件是否過熱，以找出問題所在。

AP Infosense的副總裁陳寶珊表示，該儀器能分辨出肉眼無法辨別的溫度分布，「用精密嘅工程睇到平時睇唔到嘅嘢。」她指，未來將向著醫療用途發展，例如與中醫的把脈結合，亦可設計成穿戴產品，讓安老院舍的長者使用，更細緻地長期監察他們手腳冰冷的情況，「可以好似膠布咁黐落隻腳遠程監控。」

傳感器實驗室由3,000呎擴建至10,000呎

其實，香港科學園為應對近年的快速發展，於上周已推出「傳感器實驗室2.0」，相比過去的「1.0」面積更大。實驗室由3,000呎擴建至10,000呎，增加了規格為10000的無塵室，可同時容納約15間科創公司進行設計、測試及封裝等工作，以支援不同傳感技術公司的需要。

而科學園擴充後的實驗室，更與全球領先的製造企業Arrow Electronics和Analog Devices Inc.，簽署諒解備忘錄，以提升傳感器的研發技術，重點並放在醫健範疇的傳感器和設備上。

初創公司花最少半年尋找平台致錯失先機

艾睿電子亞太有限公司工程方案中心總監陳旭昇表示，傳感器技術應用層面廣泛，例如可推算消防員、行山人士等的中暑機率。而電子及信息及通訊科技群組高級總監楊天寵指，亦可透過皮膚抗阻得短情緒變化，甚至更可偵測汗水的成份。

然而，香港科學園電子及信息及通訊科技群組高級總監楊天寵指，本港初創公司往往花費半年至9個月尋找應用平台，而該批平台的質素參差，或不適用於初創公司研發的傳感器，以致在日新月異的科技研發上錯失先機。「研發Sensor唔係engineer，唔應該花時間處理呢啲嘢。」

陳旭昇表示，與科學園合作後提供一條龍的服務，有助初創公司縮短研發周期。（歐陽德浩攝）

企業合作提供一條龍服務 助縮短研發周期

幸好在簽署備忘錄後，Analog Devices Inc.已提供應用手錶，開放其軟件及硬件系統，初創公司不須浪費時間，便可直接測試，若發現擺位、碰水等問題，亦能盡早補救。未來或會提供更多開放平台，如手環、耳機等。

陳亦解釋，由於傳感器牽涉專門的技術，需根據實際環境作調整，而與全球領先的製造企業合作，初創公司不須再到內地或外地進行測試等工序，科學園能提供獨一無二的物理空間，結合將軍澳工業邨的數據技術中心，提供一條龍的服務，有助初創公司縮短研發周期。「好似廚師唔使擔心廚具用唔到，可以專心煮餸。」