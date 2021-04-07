確診男上周六旺角信和中心買遊戲　大批機迷人逼人照掃「芒亨」

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-07 22:59

本港今日（7日）新增8宗確診個案，2宗源頭不明。衞生防護中心公布，其中一名41歲男患者上周六（3日）曾到旺角信和中心買遊戲。今日傍晚信和中心十分擠湧，幾乎每間遊戲舖都有顧客詢問任天堂Switch「魔物獵人：崛起」（Monster Hunter Rise）產品，部份店舖已經缺貨。

有遊戲店店員稱，購買此遊戲的客人不乏中年男子，因這遊戲是他們學生時代的回憶，「讀書時成班圍埋喺M記一齊玩」，而確診者正是這個年齡層；亦有店員表示，不知道確診者到過哪間店舖，「好多客嚟到問一句，我話無晒（貨）佢就走，一出一入先幾秒。」

未知患者曾到哪一店舖光顧

今日傍晚，信和中心人潮如鯽，一樓和二樓走廊十分擠湧。該處有超過10間售賣遊戲機產品的店舖，皆人來人往，客人包括中學生、年輕情侶及中年漢等。記者逗留約半小時，幾乎步經每間舖都有市民詢問任天堂Switch遊戲「魔物獵人：崛起」（Monster Hunter Rise）產品，有店舖已經缺貨；亦有市民對紅色任天堂Switch，即瑪利歐特別版感興趣，惟多間店舖也斷貨。

GAME SINO店員陳先生稱，暫未知悉確診者到過哪間店舖，擔心是自己接觸過的顧客，為求安心會接受檢測。他又稱，自從疫情猖獗，全部商品都被放進玻璃櫃，顧客不能觸碰。他會加強店舖消毒及抹玻璃工作。

店員：顧客不乏中年男子

陳先生又說，復活節長假碰著「魔物獵人：崛起」發售，人流非常暢旺，客人數目可以倍數計，「全部查詢都係圍繞住任天堂，最多人問Monster Hunter，都無咩其他。」他續說，購買魔物獵人的客人不乏中年男子，因此遊戲是他們學生時代的回憶，「佢哋話讀書時期成班圍埋喺Ｍ記（麥當勞）一齊玩」，而確診者正是這個年齡層。

One Station 店員盧先生亦稱，不知道確診者到過哪間店舖，但不擔心，「因為我一早已經賣晒啲遊戲機！好多客嚟到問一句，我話無晒（貨）佢就走，一出一入先幾秒。」加上全部客人均有戴口罩，理應不會導致店內傳染，「要中就中囉，無辦法，都會去檢測。」

機迷不擔心：條街咁多確診者行嚟行去

機迷陸先生表示，他來信和中心搜尋魔物獵人Switch特別版主機，已有心理準備「食炒價」，豈料多間店舖都無貨。對於有確診者曾訪信和，他直言不擔心，「條街之前咁多（確診者）行嚟行去都係咁啦。」

該名源頭不明患者為41歲男子，居屯門山景邨景富樓高座，於中環會德豐大廈14樓上班，3月29日有咳嗽，4月4日因頭痛求醫。患者曾於4月3日往海運大廈玩具反斗城及旺角信和中心。