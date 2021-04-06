新冠肺炎．4.6｜增7人確診無源頭不明個案　累計50萬人已打疫苗

撰文： 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 孔繁栩 麥凱茵 黃詠榆 馬煒傑 最後更新日期： 2021-04-06 23:52

本港新冠肺炎疫情稍緩，今日（6日）新增7宗個案，當中3宗為本地個案，患者為32歲旺角惠豐中心豐澤男店員的家人。今日半日初步確診個案少於10宗。

新冠疫苗｜5人打復必泰後送院 老翁胸部不適、老婦高血壓需留院

【23:00】政府公布昨日有5人接種復必泰疫苗後不適送院，其中三人已經出院，兩人留院觀察。他們介乎63至74歲，當中二人感到暈眩、二人有高血壓問題、一人胸部不適，全部情況穩定。

當局公布，截至今晚8時的過去24小時，約有12,800名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有16,500名。約有2,700名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約400人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有6,200名市民接種第二劑科興疫苗，當中約4,900人在社區疫苗接種中心接種，約1,300人是在私家醫生和診所接種。

八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

確診大廈食肆｜豐澤男店員一大兩小家人確診 7歲女曾到安基商場

【22:10】新冠肺炎疫情稍緩，今日（6日）增7宗個案，當中3宗為本地個案，患者相信均為32歲旺角惠豐中心豐澤男店員的家人。根據衞生防護中心晚上公布的列表，與男店員同住的7歲女孩，曾到牛頭角安基商場。

阿斯利康疫苗｜許樹昌不建議政府購買：留返買第二代疫苗

【21:29】歐洲藥品管理局的疫苗主管卡瓦雷里今日（6日）表示，牛津大學/阿斯利康AstraZeneca疫苗與接種者出現血栓有關連，歐洲藥品管理局將於未來數小時確認關連，並公布接種疫苗後可能出現的併發症。



港府去年公布購買的三款新冠肺炎疫苗，其一為阿斯利康疫苗。新冠肺炎疫苗顧問專家委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港已購入的兩款疫苗足以讓全港市民接種，不建議政府購買阿斯利康疫苗。至於政府是否應轉購另一款腺病毒載體疫苗，許樹昌直言，「完全唔需要，留返啲錢買第二代疫苗好過啦，可以針對（預防）變種病毒。」

【20:57】根據疫苗接種計劃網頁資料，截至今晚8時，累計502,486人接種第一劑科興或復必泰疫苗，佔本港人口7.7%；當中11萬人已打第二劑。今日共有38,294人打針，佔社區疫苗接種中心每日上限5萬劑近八成。

新冠疫苗｜林鄭訪伊館接種中心 強調科興、復必泰疫苗供應充足

【20:50】特首林鄭月娥今日（6日）到訪伊利沙伯體育館社區疫苗接種中心，視察中心的運作情況，強調現時科興疫苗及復必泰疫苗都供應充足，接種安排十分方便，她呼籲市民應把握機會，盡快預約接種。

Coffee林芊妤近日流產 網民憂上月打復必泰所致 專家引數據反駁

【20:40】藝人林芊妤（Coffee）早前在社交媒體專頁表示，她在3月23日接種了第一劑復必泰疫苗，後來她在4月初透露流產，引來一眾網民懷疑流產與新冠疫苗有關。



港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，美國有5萬至6萬名婦女不察覺打針時已懷孕，暫未見疫苗對懷孕有負面影響。而中大醫學院婦產科學系教授譚永雄亦表示，流產原因眾多，暫未有數據證明新冠疫苗可導致流產；初期胎兒當中，約有兩成會自然流產，通常原因不明。兩名醫生均建議婦女先接種兩劑疫苗，相隔數周後便可依照計劃準備懷孕。

油塘鯉魚門市場接連有3患者曾到 用安心出行街坊：響咗七次通知

【19:25】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（5日）公布，油塘鯉魚門市場先後有3名患者到訪，憂出現隱形傳播，食衞局將該街市納入強制檢測。街市今日（6日）如常營業，門口有保安駐守，要求市民先量體溫方可進入買餸。



有受訪街坊表示不知街市曾有患者光顧，但有使用「安心出行」記錄行蹤的市民指，昨日收到通知後立即去檢測，「響咗7次呀，今日嗱嗱臨去驗」。

▼4月6日復活節假期最後一日 東龍島垃圾處處▼

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復活節｜東龍島變垃圾山 意粉廚餘掛樹枝 營友促帶走自己垃圾

【19:05】不少市民趁着復活節連假到離島露營及郊遊，今日（6日）是最後一日紅日，露營熱門地點東龍島營區內經過五日後，地下遍佈不少垃圾；而近崖邊的情況則更為嚴重，四處可見用過的紙巾，更有啤酒罐等垃圾，甚至有一袋帶有醬汁的意粉被掛於樹枝上。據露營人士透露，已有清潔人員於早上清走營區垃圾桶的垃圾，惟記者到場所見垃圾依然堆積如山；在碼頭士多附近，更見汽水罐堆積如山，未知會否有人回收。

有熱心市民帶同垃圾袋，於行山時收集沿路垃圾並帶回市區丟棄；有露營發燒友表示，露營後將垃圾帶走是基本意識，每個露營的人都應該養成這個習慣。

▼疫下香港 市民趁假期到淺水灣泳灘 與陽光玩遊戲▼

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復活節假期最後一天 淺水灣泳灘人頭湧湧 市民分開紥營避限聚令

【18:53】本港新冠肺炎疫情稍緩，公眾泳灘及游泳池重開，來到復活節長假期最後一日，淺水灣泳灘今日（6日）依然人頭湧湧，有不少家長說，已揀選在今日避開人潮，帶同小朋友放心享受「夏水禮」。

近日有紀律部隊人員到清水灣泳灘巡查市民是否遵守4人限聚令，有市民指會分開紥營，多加注意。

復活節｜警方長假期間票控近千人涉違限聚令 庫房進帳近480萬元

【18:51】復活節假期五天長假今日（6日）是最後一天。警方表示，由上周四（1日）截至今日，就限聚令採取嚴厲執法行動，在全港多區合共向959人，發出定額罰款通知書，當中最多近半來自西九龍區。目前一張定額罰款金額為5,000元，換言之，共涉及4,795,000元罰款。

復活節｜大美督逼爆現單車龍 家長「困港」笑指成放風箏熟練技工

【18:27】今日（6日）是復活節長假期最後一日，陽光普照下大美督人頭湧湧，單車客隨處可見，不少是一行多人結伴出遊，水壩車路變得水泄不通。



有家長指疫情下無法外遊，近半年幾乎每周到大美督一遊，踩單車兼放風箏，「已經去到沉悶階段，企喺度等佢自己飛上去」，自嘲已成放風箏「熟練技工」，但仍希望假期一家人享受親子樂，否則鬱在家中更苦悶。

▼復活節假期最後一日 大埔大美督人山人海▼

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新冠肺炎丨歐洲藥品管理局官員：阿斯利康疫苗與血栓存在關連

【17:55】法國媒體4月6日報道，一名歐洲藥品管理局（EMA）高層官員接受報章訪問時表示，阿斯利康（AstraZeneca）藥廠研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，與血栓有關連，目前不知道原因。

復必泰疫苗復打｜數據揭近700人「偷步打針」？一文看清政府解釋

【16:44】政府自今年2月底推行新冠疫苗接種計劃，近日終於公開疫苗接種的詳細統計圖表，《香港01》發現圖表的數據「有可疑」，在本周一「復打」德國BioNTech/復星的復必泰疫苗前，竟已有633人疑「偷步」接種了第二劑疫苗，另本周日亦有26人疑「搶先」接種第一劑復必泰疫苗。記者同時發現，在科興疫苗方面，也有8人疑「提前」打第二針。

龍尾泳灘未正式開放 欠救生員當值 市民照闖嬉水現小型垃圾山

【16:20】政府斥資約兩億元興建的龍尾人工泳灘預計今年泳季啟用，尚未正式對外開放，市民已急不及待「硬闖」。《香港01》記者在復活節長假期最後一日到場視察，數十名市民闖過圍欄，進入沙灘範圍玩耍。不少市民表示，知悉沙灘仍未開放，但見其他人紛紛進入故跟隨，期間沒有工作人員阻止。現場沒有救生員當值，有家長對下水有猶豫，亦有家長認為自己在旁協助，不太擔心。

▼4月6日 市民進入未開放的大埔龍尾泳灘堆沙嬉水▼

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鯉魚門市場設檢測車 街坊憂現金交易播毒 摸完會「洗錢」消毒

【16:07】本港新冠肺炎疫情持續，油塘鯉魚門市場先後有至少3名患者到訪，被衞生防護中心列入強制檢測範圍，政府今日（6日）在街市外設流動檢測車。



下午起有逾50名市民排隊輪候檢測，有經常到街市買餸的長者表示，街市只有現金交易，觸摸完散銀，會用市場內洗手盤將硬幣清洗再消毒；亦有主婦建議該街市應暫時關閉大清洗，讓居民安心。

今增7宗確診 3宗個案住油塘邨 染疫12日大男嬰成年紀最細患者

【14:49】新冠疫情繼續緩和，今日新增7宗確診個案，當中有4宗為輸入個案，3宗本地個案與其餘個案有關連，沒有源頭不明個案，本港累計有11 532宗病例。3宗本地個案均報居於油塘邨華塘樓，料為昨日確診的32歲不明源頭男患者的家人，其中剛出生12日的男嬰亦確診，為至今年齡最小的患者。另外4宗輸入個案，分別來自印度及巴基斯坦。

【14:05】衞生防護中心公布，截至凌晨零時，本港過去24小時新增7宗確診個案，當中4宗是輸入個案，分別來自印度及巴基斯坦。而3宗本地個案屬於有關連個案，全部都是居於油塘邨華塘樓，相信是昨日確診的惠豐中心豐澤店舖確診員工家人。

【13:55】香港中文大學醫學院今日（6日）公佈一項研究結果，發現幼兒不論是病毒載量及帶活性病毒的比例都偏高，而且持續帶活性病毒的時間也極長，不容忽視幼兒成為「隱形傳播者」的風險，本港確診兒童個案，比例較內地及歐美國家高，當中兩成為3歲以下幼兒，有不少個案沒有病徵。研究建議當局為該年齡組別檢測時，使用非入侵性且準確度高的糞便檢測。

新冠肺炎｜中大醫學院︰幼兒載毒量偏高 多隱形個案 倡糞便檢測

【13:50】今日（6日）為復活節假期最後一天，早上10時，位於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心已有逾半百名已預約接種的市民排隊。

商務及經濟發展局前局長蘇錦樑今早亦到場接種第二劑疫苗，他原本預約在4月4日接種第二劑疫苗，受停打影響而需改到今日。他又表示，自己更偏向接種由中國生產的科興疫苗，但因希望到外地探望家人，因此選擇接種復必泰疫苗，「會方便啲」。

復必泰疫苗｜接種中心排長龍 蘇錦樑現身打針：希望去外地探親

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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特定群組檢測限期屆滿 檢測中心排長龍 地盤工：唔可以自私

【13:30】將軍澳區內先後有居民確診，加上部份特定群組「兩周一檢」期限即將屆滿，坑口社區會堂檢測中心今早（6日）有不少市民排隊。

有建造業工人表示，定期檢測雖然造成不便，但有助控制地盤疫情，他批評早前有部份地盤監工為求趕工，未有完善監督導致爆疫，「呢啲行為好自私，為社會健康唔可以自私」。新都城中心二期早前曾有患者到訪，有家庭主婦僅逗留十分鐘亦感憂心，特地趕來檢測：「接個仔放學入一入商場，好彩個仔無去咋。」

將軍澳區內先後有居民確診，加上部份特定群組「兩周一檢」期限即將屆滿，坑口社區會堂檢測中心今早（6日）有不少市民排隊。（孔繁栩攝）

變種病毒｜許樹昌：政府應考慮需否要求菲傭先接種疫苗 才可來港

【13:20】本港累計有173宗帶變種病毒的新冠肺炎確診個案，當中超過四成患者來自菲律賓。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如果禁止航班由菲律賓來港，或會影響港人聘請外傭。許樹昌建議政府考慮，是否應要求中介公司，先安排菲傭在當地打針，才可上機來港工作。

復必泰｜荔枝角接種中心現近百人長龍 第二劑延期累留學生改機票

【12:45】位於荔枝角公園體育館的疫苗接種中心門外，一度出現近百人的輪候人龍，有留學生表示，因第二劑疫苗延期，故要改機票返英國，感到少許困擾；亦有市民指，相信包裝瑕疵問題，不影響疫苗質素，故不感到擔心。

【11:48】消息指，今天新增少於10宗確診個案，無源頭不明個案，不設疫情記者會。

變種新冠病毒｜曾祈殷：倘考慮禁飛菲律賓航班 應考慮聘外傭問題

【09:50】新冠肺炎本地疫情緩和，惟最近多輸入個案，不少變種病毒個案昰菲律賓來港人士。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（6日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前本港應重視外防輸入，而當局亦應小心考慮菲律賓航班禁飛問題，指本港很多家庭都會僱用菲律賓外傭，入境處及衞生防護中心要評估，如果實施禁飛，如何將對已經聘請外傭家庭的影響減至最低。

新冠疫苗｜林哲玄：打錯針不應發生 現時預約短訊有提疫苗款式

【09:33】新冠疫苗接種計劃開展至今逾月，有接種中心出現嚴重「漏洞」。九龍灣體育館社區接種中心在未確認接種者預約詳情的情況下，錯誤為一名原本預約打BioNTech復必泰疫苗的外籍血癌患者，接種科興疫苗，引發社會熱議。

負責營運伊利沙伯體育館接種中心的醫護誠信同行主席林哲玄今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，事件不幸，絕不應再發生。他又分享自己接種疫苗的親身經驗，指前兩條短訊都沒有指明疫苗名稱，但上月底的短訊已經改善。

強制檢測場所｜豐澤男店員確診 住所、公司及買餸街市三處上榜

【00:01】衞生署昨日（5日）公布新增16宗確診個案，只有一宗是本地個案。患者為旺角豐澤電器一名33歲男店員，感染源頭不明。他與另外兩個早前確診個案同樣到過住所附近的油塘鯉魚門市場買餸，因此該處連同他居住的油塘邨華塘樓及旺角惠豐中心豐澤，均被列入強制檢測處所，近兩周曾身處上述地點超過兩小時人士，均需前往進行病毒檢測。

▼4月5日患者住所及行蹤▼

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強制檢測大廈｜多三處上榜 包括旺角惠豐中心豐澤、鯉魚門市場

豐澤男售貨員無源頭確診 2確診患者亦曾訪鯉魚門市場須強制檢測

油塘鯉魚門市場近期累計3患者曾光顧 街坊：或改到其他街市買餸

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4.5復必泰疫苗恢復接種首日▼