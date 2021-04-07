新冠疫苗｜8人打針後送院　兩女子需留醫　38歲男打復必泰後昏厥

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-07 23:16

政府表示昨日（6日）共有8宗接種新冠疫苗後送院個案，其中5人已經出院，2人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。兩名女子接種第一劑復必泰後，分別感頭痛和接種處痛楚，以及出現心悸和高血壓，需留院觀察。一名38歲男子接種第一劑復必泰後昏厥，已經出院。 截至今晚( 7日）8時，約516,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約336,200名接種科興疫苗，約179,800名接種復必泰疫苗

40歲女子氣促及出疹 拒遵勸告自行出院

昨日有8人打針後送院，當中7人接種復必泰，1人接種科興。一名36歲女子於西灣河體育館接種第一劑復必泰後，感頭痛及接種處痛楚；一名59歲女子於同一體育館接種第一劑復必泰後，出現心悸及高血壓。二人被送往東區醫院，情況穩定，需留院觀察。

一名38歲男子於曉光街體育館接種第一劑復必泰後昏厥，被送往聯合醫院，情況穩定，經治療後留院觀察；一名64田男子於界限街體育館接種第一劑復必泰後，感到暈眩及血壓上升，被送往廣華醫院；一名65歲男子於何文田體育館接種第二劑復必泰後，感暈眩及胸口不適，被送往伊利沙伯醫院；一名49歲男子於元朗體育館接種第一劑復必泰後，感到胸口痛，被送往博愛醫院。四人情況穩定，經治療後已經出院。

一名40歲女子在龍琛路體育館接種第二劑復必泰後，出現氣促及有出疹情況，被送往北區醫院，她的情況穩定，經診症後王遵從醫生勸告自行出院。

另外，一名53歲女子接種第二劑科興後，感到暈眩及胸口痛，被送往屯門醫院。她的情況穩定，經治療後已經出院。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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政府公布已為市民接種共約659,600劑新冠疫苗。當中約516,000名市民已接種第一劑疫苗，包括約336,200名接種科興疫苗，約179,800名接種復必泰疫苗；約143,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約104,100名接種科興疫苗，約39,500名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約3,100名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,800人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約14,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,700人在社區疫苗接種中心接種，約7,000人是在私家醫生和診所接種。約10,200市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有15,600名。總計今日共接種36,600劑疫苗。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

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在接種中心，科興疫苗的整體接種率約為97%；而復必泰疫苗的整體接種率則約為98%。約3,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑科興疫苗，而約15,600名市民預約接種第一劑和第二劑復必泰疫苗。

作背景資料，昨日共有38宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。