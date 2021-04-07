歐洲藥管局指阿斯利康疫苗與血栓可能有關　應列為非常罕有副作用

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-07 23:12

歐洲藥品管理局（EMA）4月7日表示，找到阿斯利康（AstraZeneca）新冠肺炎（COVID-19）疫苗與血栓的「可能關連」（possible link），管理局表示，血栓應列為阿斯利康疫苗的「非常罕有」（very rare）副作用，又指接種此疫苗的利益仍然大於風險。

歐洲藥管局表示，根據現行得到的證據，尚未能找到特定的風險因素。

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利益仍大於風險

管理局又強調，接種阿斯利康疫苗的利益仍然大於風險。

管理局疫苗安全委員會主席史特勞斯（Sabine Strauss）稱，截至4月4日，歐洲經濟區共施打了3400萬劑阿斯利康疫苗，出現169宗腦靜脈竇血栓（CVST）個案。目前大部分個案發生在60歲以下婦女身上。

英國安排年輕人接種其他疫苗

韓國政府4月7日公布，暫停為60歲以下人士接種阿斯利康疫苗。英國政府同日指，會安排18歲至29歲人士接種另一款疫苗。

歐洲多國大規模展開接種阿斯利康疫苗計劃後，部份民眾在接種後有血栓問題，未知是否與疫苗有關，由於個案集中在60歲以下人士，部份國家已暫停較年輕者使用阿斯利康疫苗，以作為預防措施。