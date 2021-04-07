酒吧、娛樂場所代表與政府會面未獲批復業　發通牒或行動升級

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-04-07 23:39

新冠肺炎疫情近日緩和，多個行業陸續復工，但酒吧業及部分娛樂場所，依然復業無期，之前酒吧業、卡啦OK、會所，以及麻雀館等四行業，一同發起絕食行動，今日﹙7日﹚結束。 政府今晚約見業界代表會面，業界之後會見傳媒表示，政府仍未有進一步的復業方案，對此感到失望，假如4月14日 (下周三）前都未有進展，不排除會展開更激烈的行動，但具體方法需與業界商討。

副局長徐德義列席 批會面準備不足

四個行業今晚與政府會面，同場包括食物及衞生局副局長徐德義。會議結束後，娛樂及飲食協會代表張艷璿表示，會議上政府未有具體復業方案，即使問到賠償，對方亦稱不在其範疇，只問業界可採取甚麼措施，但其實早已談及，對此感到失望。她又批評，政府對會面準備不足，連各類處所的牌照條件都不清晰。

酒吧業：政府擬要求業界全面接種疫苗

香港持牌酒吧會所聯會會長梁立仁表示，雖然政府未有明言要求全行業接種疫苗，但言談間感受到對方有此意。他續稱，一直鼓勵業界接種，但認為復業與否不應與疫苗掛勾，現時已復業的亦毋須全體接種，政府亦不掌握概關接種率。

梁立仁稱，即使明日全體接種疫苗，但在抗體生效及接種第二劑前，業界已等不了，形容「去到絕路，懸崖邊緣」，否則不會絕食。他要求政府於7日內給予實際回覆，否則或有更激烈的行動，詳情再與業界討論。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼