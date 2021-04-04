酒吧、雀館復業無期　代表宣布絕食：沙灘逼爆　點解我哋獨自痛苦

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-04 17:03

本港疫情持續，港府陸續放寬社交距離措施，惟酒吧、麻雀館等娛樂場所復業無期。香港持牌酒吧會所聯會，娛樂及飲食協會、卡拉OK同業協會及麻雀館業界代表，今（4日）於政府總部門外紮營，展開4天3夜的絕食行動，控訴港府「大細超」，容許各行各業於復活節的黃金檔期相繼復業，惟酒吧、卡拉OK等仍然「冰封」，「沙灘排晒隊、海洋公園爆滿，點解唯獨係我哋面對痛苦，無了期等待？」 業界要求特首交代停業準則，並按處所規模及停業時間賠償損失。有受影響員工則指生計大受影響，期望盡快復業，「可以自力更生。」

絕食行動發起人、香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁稱，酒吧業過去一年，被勒令停業230日，有限度營業101日，正常營運僅得24天，「一個月都唔夠。」

引張建宗說法 稱疫情穩定適度復業 惟至今未見下文

他又提到，業界已多次與當局官員會面，個多星期前政務司司長張建宗亦承諾，疫情趨向穩定時會准予適度復業，另會研究能否承擔業界的財政支援，惟至今未見下文。

梁立仁續稱，業界過去已主動配合及提升防疫措施，「咩都做齊晒，安心出行、定期檢測同打針，我哋都一一接受，只為爭取生存空間。」他稱，業界已錯失復活節及剛過去聖誕節的黃金檔期，酒吧業亦最少已有逾250間倒閉，「今年聖誕呢幾個行業，究竟仲存唔存在？」

絕食行動發起人、香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁（白衫者）稱，將與來自酒吧、卡拉OK、麻雀館等業界代表，由今午3時起一連4日3夜，於政總門外紮營絕食抗議。（李澤彤攝）

他又指，港府近日放寬其他行業，「沙灘排晒隊、海洋公園爆滿、食肆人頭湧湧，唯獨我哋面對痛苦，長期被停業。」他要求特首正面回應訴求，及交代停業準則，並按處所規模及停業時間賠償損失。他促請港府勿再敷衍了事，或以專家意見「擺龍門」，「唔好咁不負責任講幾句，係就親口同我哋過萬個家庭解釋，我哋唔接受無了期等待。」

業界員工：我都想靠自己雙手去做嘢

40多歲的阿樂是卡拉OK員工，受停業令影響已逾月未有上班，「冇諗過會係咁，唔係因為自己懶，我都想靠自己雙手去做嘢。」但現時復工仍然遙遙無期，阿樂大嘆無助：「但屋又加租、車費又加，我住新界，連返住港島嗰邊嘅娘家都唔敢。」

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阿樂認為港府「大細超」，行業獲不公平對待，「我哋合作檢測，又肯打針，都係無得開；但迪士尼、海洋公園咁多人（遊客）都開得，而K房只容納4人，你話我哋係幾咁失望。」

從事酒吧的單親媽媽阿Wing，育有4個子女，亦需供養半失明母親，「屋企得我一個人撐住，我哋住公屋，結果乜都無得申請。」任職卡拉OK文職的阿仔則指，要另覓工作亦困難重重，「呢個時勢（僱主）要搵都搵啲有經驗先，唔會輪到你。」

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梁立仁表示，將與來自酒吧、卡拉OK、麻將館等業界代表，由今午3時起一連4日3夜，於政總門外紮營絕食抗議，他將絕食24小時，其餘各人則絕食6至12小時不等，並輪流以2至4人一組接力，於周三公眾假期後復工當天，向立法會議員及政府遞交請願信，表達訴求。記者會尾聲，現場警員在場播放限聚令廣播，但暫未有人被票控。