曾祈殷：疫情處關鍵時刻未適合放寬　長假期後若清零酒吧料可復業

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-29 11:21

酒吧業因應疫情被政府勒令停業多月，近日疫情有回落之勢，酒吧業界要求盡快復業。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，本港疫情處於關鍵時刻，預料很多市民會在復活節5天假期內聚會，而每次長假期後疫情都會反彈，因此現時未是時候放寬社交距離措施。 他認為，若復活節後沒有不明源頭個案，或連續多日本地個案零確診，的確可考慮讓個別行業復業，但應設有一定規定。 曾祈殷指，政府將向提供堂食的餐飲處所就鮮風輸送量及換氣等數字提出要求，他認為酒吧業應考慮目前是否符合相關準則，料有關準則很快出台，如酒吧業界提早準備，可及早回應政府。他呼籲政府盡早公布準則，共同達成抗疫目標。

政府月中宣布，委任工作小組，在提供堂食食肆實施換氣量或空氣淨化設備規定，就順利實施規定方面向政府提出建議。曾祈殷今早（29日）在電台節目指，認為酒吧業界在能夠重新開業前，可考慮是否符合有關條件，盡早配合該標準。

此外，港大微生物系教授袁國勇曾拍片建議顧客在酒吧帶着口罩飲酒。曾祈殷不認同要求帶口罩飲酒的建議，質疑實際上巡查是否可行，又認為沒有人會希望到酒吧戴口罩飲酒。

曾祈殷。（資料圖片）

促港府就注射疫苗提供誘因

有建議指本地旅遊團應讓已注射疫苗人士參與。曾祁殷回應指，世界各地政府都鼓勵接種疫苗，他認為港府應走多一步，不能沒有誘因讓市民考慮。他解釋，疫苗要在接種後14天才完全生效，故即使要預留時間讓市民符合出外的「疫苗護照」、與內地通關等，都需要及早計劃。

曾祈殷指，他個人認為如果希望達至群體免疫，要提供有誘因。他舉例指，群體免疫的前提，是要有充足、多種選擇的疫苗讓市民接種，相信在此這情況下，市民會自己考慮。他又指，有些市民較害怕打針，故他希望政府能引入只需要注射一劑的疫苗。

此外，復星醫藥已就復必泰疫苗提交中期報告，當中提到相信早前的問題批次只是在運輸期間出了問題。曾祈殷指，不認為該疫苗出現系統性問題，因為全球都沒有出現香港的情況，而且相信不久後會有新一批到港。他指，實際上前線醫護在接種中心抽藥時，如果發現包裝有問題，已會直接丟棄該疫苗不使用，認為已在港的問題批次疫苗並非不可用。

另外，近日有意見認為豁免港人在廣東省、澳門等地回港強制檢疫的「回港易」應擴闊至全國。工聯會立法會議員麥美娟指，工聯會在內地有六個服務中心，當中五個在廣東省使用，但福建中心聯絡到的港人，亦會質疑為何未能使用回港易回港。她相信開放至全國可以考慮。

麥美娟表示，內地人員的防疫工作做得很好，加上「回港易」本來亦計劃逐步開放，但現時未有跟進工作，希望當局盡快處理，便利兩地往來。被問到是否應該先逐步開放，麥表示並不反對，但認為盡快推至全國更好，因相信各地都有港人希望回家，期望香港疫情盡快清零、讓兩地通關。

至於本港是否有條件要求內地開放，麥美娟指深圳方面已由原來檢疫需要「14+7」，變為現時「7+7」，讓到步人士在7日檢疫後，直接在家檢疫7日即可。

「回港易」讓已在網上預約，回港前14日未去過香港、廣東省及澳門以外地區而又有陰性檢測的港人，回港後不用接受強制14日檢疫安排。