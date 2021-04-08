私了清路障女途人　學生認暴動罪被判教導所　官斥行為橫蠻

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-04-08 12:21

去年5月銅鑼灣反國安法示威中，一名未16歲學生夥同其他示威者「私了」試圖清理路障的女途人，用腳踢她身軀兩次，在現場被捕。學生早前承認一項暴動罪，押後至今（8日）在區院判刑。姚勳智法官判刑時指，案件嚴重，被告不分由說地攻擊途人，行為橫蠻。唯考慮被告於案件中參與程度低、願意承擔部分賠償責任、此案後無法追尋夢想成為消防員等，最終給予被告一次機會，判處被告進教導所。

現年17歲的被告黃顥賢，承認於2020年5月24日，在銅鑼灣琉璃街附近的興發街參與暴動。

引述上訴庭案例 指若案件嚴重 法庭須注重判刑的懲罰性

辯方求情時指，被告的教導所報告正面，而另一份由民間團體「Project change 蛻變計劃」所撰寫的報告亦顯示報告主動求變和悔改的決定，故希望法庭能給予被告一次機會，判處被告進教導所服刑。

法官姚勳智判刑時則指，被告的行為橫蠻，不分由說地攻擊試圖清理路障的途人，對任何公眾人士都構成危險，又引述上訴庭的案例指，雖然被告犯案時不足十六歲，但如果案件嚴重，犯案者年輕對求情影響不大，法庭須注重判刑的懲罰性。

法官亦頒下賠償令3000元

唯姚官亦指，法庭亦有考慮案件發生的地點距離銅鑼灣核心地區有一段距離、被告於案件中參與程度低、願意承擔部分賠償責任、沒有使用武器，亦參考過被告老師、社工所寫以及被告親撰的求情信，指被告求學專注、自律和乖巧，一直夢想成為消防員，但經此案後無法再追尋此夢想等等，最終接納報告的建議，給被告一次機會判處被告進教導所。

賠償方面，控方透露受害者希望索取9000元作為賠償，辯方則稱被告在本案中的角色不大，要求他肩負全部責任對被告不公。最終姚官頒下3000元的賠償令，要求被告在2個月內支付，但明言其命令不限制受害人從民事途徑向被告繼續追討。

案件編號：DCCC 695/2020