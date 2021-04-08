阿斯利康｜歐盟指應列血栓為副作用　專家：台灣有必要檢視政策

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-08 18:20

由英國製藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作開發的新冠疫苗（俗稱牛津疫苗或AZ疫苗）已在台灣開始接種，惟歐盟藥品管理局昨日（7日）發聲明指，不尋常的血栓與低血小板應列為AZ疫苗「非常罕見」的副作用。對此台灣中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今日（8日）表示，有必要好好檢視台灣的施打政策。

此前，歐盟國家監管機關接獲數十宗接種AZ疫苗後出現腦血管血栓案例，部分人更為此喪命，事件導致多國暫停接種AZ疫苗。張上淳今日出席台灣大學醫學院一場國際研討會時表示，歐盟透過詳細分析歐洲的血栓個案，認為其與AZ疫苗有相關性，屬AZ疫苗注射後造成的副作用，即使發生機率很低。他又指，歐盟發現血栓個案中有較多是發生在65歲以下，且女性的發生率更高，因此這一群體如接種AZ疫苗，不管是醫師或接種者本身都要格外注意。

張上淳今日認為有必要好好檢視台灣的施打政策。（維基百科）

張上淳進一步表示，他個人認為專家小組應該坐下來好好檢視、討論一下台灣的做法和政策，看看是否有需要做調整。至於疫苗是否要打兩劑才有效，他指目前除了嬌生（Johnson & Johnson）疫苗有做過一次注射的臨床試驗，其餘都是設計成接種2劑才能確保足夠的免疫力和保護力；若只打一劑，專家會憂慮無法防護變種病毒，導致變種病毒更易傳播。

此外，據路透社報道，有三分之一的新冠肺炎患者在確診半年內被診斷出大腦或精神疾病。張上淳表示，他還未看到詳細資料，但基本上感染病毒，特別是在較嚴重的狀況下，又被長期隔離，多多少少會有些心理問題，當局比較關切這會維持多久。

來自COVAX的19.92萬劑阿斯利康疫苗，4月4日清晨運抵桃園國際機場。（中央社）

另一方面，指揮中心今日公布AZ疫苗最新接種數據，顯示台灣目前共有20,075人接種，而昨日新增了9宗不良反應，其中一宗疑似嚴重不良反應，一名20多歲男子的肢體在接種後第5天出現瘀斑，其經就醫後恢復良好，血中凝血相關指標也顯示正常，已回職場上班。

（中央社／ETtoday）