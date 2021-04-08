阿斯利康疫苗引起免疫異常反應？　科學家提出可能理論｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-08 21:35

英國阿斯利康製藥（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新型冠狀病毒（SARS-Sov-2）疫苗，被指與血栓可能有直接關係。研究人員在尋找箇中原因的同時，提出了其中兩個可能的理論，均與疫苗引起的免疫系統反應有關。

圖為4月6日，比利時一間疫苗注射中心，多個盒裝阿斯利康疫苗。（Reuters）

歐洲藥品管理局（EMA）屬下的藥物警戒風險評估委員會（PRAC），暫時未有指名阿斯利康疫苗帶來血栓風險的原因。不過已有科學家提出了兩個可能引致血栓的理論，或成為研究方向。

類似肝素HIT副作用

阿斯利康疫苗可能與肝素（Heparin）一樣，引起了類似「肝素引起的血小板低下」（HIT）的副作用。肝素是一種可以治療血栓的藥物，但一旦引發HIT，會反而令血栓機率上升。

這副作用的原理，是肝素意外與血小板活化時產生的物質結合，導致免疫系統誤以為是「外來敵人」攻擊血小板，導致血小板減少。而身體會因血小板的減少作出反應，活化更多的血小板，導致血栓形成。

如此的情況會令血小板減少、出血，和血栓的形成同時發生，頗為吻合歐洲一些注射阿斯利康疫苗後出現的懷疑副作用案例。這意味着疫苗或許因某些原因，與血小板活化時產生的物質結合，造成連鎖反應，形成血栓。

圖為3月18日，比利時安特衛普一間疫苗注射中心，工作人員正準備疫苗。（Reuters）

引起補體系統異常反應

第二種理論，是阿斯利康疫苗可能對「補體系統」（Complement System）造成形響。補體系統是人體免疫系統的一部分，可以協助清除病原。

有研究指出，新冠病毒中的刺突蛋白，可以與人體的血管內壁細胞相結合。而在某些罕見的情況下，會導致補體系統作出反應攻擊血管細胞，繼而造成血管破裂，人體在修補血管破裂的同時會形成血栓。

雖然未知疫苗是否與此有直接關係，但有指患有陣發性夜間血紅素尿症（PNH）的病人，在接種阿斯利康疫苗後可令病情惡化。PNH的一個特徵就是因為紅血球細胞表面蛋白異常，引起補體系統攻擊紅血球造成溶血。疫苗可能促進了某種蛋白異常，導致補體系統攻擊血管細胞。