工聯會調查指逾六成人認為放寬院舍探訪、免檢疫通關　增接種誘因

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

疫苗計劃上月中展開，目前已有約51.6萬人接種。工聯會今日（8日）發布一項調查，當中四成市民表示不會打疫苗，另外有逾六成人認為，前往內地、澳門免檢疫通關或可到醫院、院舍探訪，是接種疫苗誘因。有未滿接種年齡條件的市民，冀政府放寬接種年齡限制，期望接種後可到院舍探望親人，促政府盡快擴大接種範圍。

調查指四成人不會接種疫苗　惟七成認免檢疫通關可增誘因

工聯會九龍東團隊於上月30日，以街訪形式，收集了超過700份問卷。結果發現，有四成人表示不會接種疫苗，當中37%人擔心副作用問題，28%為長期病患等，亦有近一成人希望有其他疫苗選擇。

另外，調查發現七成人認為前往內地、澳門免檢疫通關，增接種誘因；亦有六成人認為可到醫院、院舍探訪，是接種疫苗誘因。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日　荔枝角公園體育館▼

+2
+2
+2

社區幹事黃啟燊指，不少院舍現時只可以隔玻璃、以電子器材見面，長者不能外出，心理壓力很大，認為政府鼓勵市民接種同時，應為市民提供生活的便利。

25歲文職人員冀政府降接種年齡要求

任職文職的25歲孫先生表示，85歲的婆婆居於老人院舍，但自疫情起已一年多不能探望，家人本身患腦退化症，每周有兩次的視像機會，過年時只可以隔玻璃看十分鐘，平日轉交食物只可以靠保安，「連門口都唔俾入」，希望政府盡快降低年齡要求，他可盡快接種，「希望政府唔好忘記我哋呢個年齡階層。」

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+10
+10
+10

已接種兩針疫苗、78歲的黃婆婆指，14日隔離費用昂費，直言已一年多沒見到在廣州工作的女兒，打針是期望可盡快免檢疫通關，「希望盡快家庭團聚」。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪建議，港府應盡快與內地、澳門探討免檢疫通關；容許已完成接種疫苗的市民，去醫院、院舍等探望親人。他又建議，政府可研究由醫療或相關合資格機構，提供血清檢測服務。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

+38
+38
+38
阿斯利康疫苗│增腦血栓風險　許樹昌崔俊明建議政府改購美國強生
新冠疫苗｜8人打針後送院　兩女子需留醫　38歲男打復必泰後昏厥
68歲婦上月底死亡　死前26日打科興疫苗　專家指初步無因果關係
專訪｜孔繁毅：中風死亡因疫苗計劃才被突顯　望至少300萬人打針
新冠疫苗｜5人打復必泰後送院　老翁胸部不適、老婦高血壓需留院
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。