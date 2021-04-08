工聯會調查指逾六成人認為放寬院舍探訪、免檢疫通關　增接種誘因

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-08 12:37

疫苗計劃上月中展開，目前已有約51.6萬人接種。工聯會今日（8日）發布一項調查，當中四成市民表示不會打疫苗，另外有逾六成人認為，前往內地、澳門免檢疫通關或可到醫院、院舍探訪，是接種疫苗誘因。有未滿接種年齡條件的市民，冀政府放寬接種年齡限制，期望接種後可到院舍探望親人，促政府盡快擴大接種範圍。

調查指四成人不會接種疫苗 惟七成認免檢疫通關可增誘因

工聯會九龍東團隊於上月30日，以街訪形式，收集了超過700份問卷。結果發現，有四成人表示不會接種疫苗，當中37%人擔心副作用問題，28%為長期病患等，亦有近一成人希望有其他疫苗選擇。

另外，調查發現七成人認為前往內地、澳門免檢疫通關，增接種誘因；亦有六成人認為可到醫院、院舍探訪，是接種疫苗誘因。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

+ 2 + 2 + 2

社區幹事黃啟燊指，不少院舍現時只可以隔玻璃、以電子器材見面，長者不能外出，心理壓力很大，認為政府鼓勵市民接種同時，應為市民提供生活的便利。

25歲文職人員冀政府降接種年齡要求

任職文職的25歲孫先生表示，85歲的婆婆居於老人院舍，但自疫情起已一年多不能探望，家人本身患腦退化症，每周有兩次的視像機會，過年時只可以隔玻璃看十分鐘，平日轉交食物只可以靠保安，「連門口都唔俾入」，希望政府盡快降低年齡要求，他可盡快接種，「希望政府唔好忘記我哋呢個年齡階層。」

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

+ 10 + 10 + 10

已接種兩針疫苗、78歲的黃婆婆指，14日隔離費用昂費，直言已一年多沒見到在廣州工作的女兒，打針是期望可盡快免檢疫通關，「希望盡快家庭團聚」。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪建議，港府應盡快與內地、澳門探討免檢疫通關；容許已完成接種疫苗的市民，去醫院、院舍等探望親人。他又建議，政府可研究由醫療或相關合資格機構，提供血清檢測服務。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼