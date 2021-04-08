新冠疫苗｜9人打針後送院　67歲婦打復必泰後全身麻痺、中央胸痛

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-08 23:26

新冠肺炎疫苗接種計劃踏入第42日（8日），政府公布，至今已為市民接種700,100劑疫苗，當中約529,400名市民接種第一劑疫苗，170,700名接種第二劑。 截至周四晚上8時，過去24小時共有9宗送院個案，接種復必泰及科興疫苗分別佔8宗及1宗。一名67歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗後，全身麻痺及虛弱、感中央胸痛，需留院觀察。

一名67歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗後，全身麻痺及虛弱、感中央胸痛，需留院觀察。（資料圖片）

為市民接種700,100劑疫苗

政府周四晚上公布，已為市民接種共約700,100劑疫苗，當中約529,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約339,400名接種科興疫苗，約190,000名接種復必泰疫苗。約170,700名市民已接種第二劑疫苗，包括約116,200名接種科興疫苗，約54,500名接種復必泰疫苗。

截至周四晚上8時，過去24小時，約有3,300名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,700人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,600人在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有12,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6,400人在社區疫苗接種中心接種，約5,700人是在私家醫生和診所接種；約有10,100市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有14,800名。

8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；21間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為98%；約2 800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

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37歲女打復必泰後昏厥 不聽醫生勸告自行出院

截至周四零時零分，過去24小時共有9宗送院個案，當中8宗與復必泰疫苗有關。

元朗體育館社區疫苗接種中心，一名67歲女子接種第二劑疫苗後全身麻痺及虛弱、感中央胸痛，送往博愛醫院後情況穩定，經治療後留院觀察；一名男64歲男子接種第二劑疫苗後，感胸部不適及心悸，送院治療後已經出院。

聖保祿醫院社區疫苗接種中心，一名37女子接種第一劑疫苗後，血壓上升及暈眩，送院後情況穩定，經診症後不遵從醫生勸告自行出院；一名45女子接種第一劑疫苗後失去知覺、流汗及頭痛。

香港中文大學醫院社區疫苗接種中心，一名58女子接種第一劑疫苗後，暈眩及低血壓；一名69男子接種第二劑疫苗後出現高血壓。

東涌社區會堂社區疫苗接種中心，一名37歲女子接種第一劑疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥；荔枝角公園體育館社區疫苗接種中心，一名40歲男子接種第一劑疫苗後，感暈眩及胸部不適。

66歲婦打科興四肢出疹

餘下1宗與科興疫苗有關，香港中央圖書館社區疫苗接種中心，一名66女子接種第二劑疫苗後，四肢出疹及高血壓，已經出院。

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