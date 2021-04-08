1.7萬人無按時打第二劑科興疫苗　研究揭只打第一針保護率僅3%？

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-04-08 22:32

政府自2月26日起正式推行科興疫苗接種計劃，所有打針的市民按建議應相隔28天便接種第二劑疫苗，但《香港01》整理數據後發現，自2月26日計起的13天內，共有超過1.7萬人無按時在28天後打第二針。 雖然市民可以在28天後的日子繼續接種疫苗，但智利一項最新研究發現，若只接種一劑科興疫苗，其保護率只得3%，意味市民倘延遲接種第二針，第一針提供到的保護力極低。 有香港專家認為數據有參考價值，直言如保護率只得3%，如同無打針一樣，極易受到感染，呼籲市民應按時打針，否則每遲一天就愈危險。專家更指出，如保護率較低將有利變種病毒誕生及傳播，後果嚴重。

▼2.26中央圖書館展覽館接種科興疫苗首日▼

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政府自2月26日起正式推行疫苗接種計劃，市民由該天起可以注射科興疫苗，而所有打針的市民理應在28天後接種第二劑疫苗，例如在2月26日打針的市民，應在3月26日打第二針。不過，《香港01》整理數據後發現，不少市民都無依時在打第一針後28天便打第二針。

4月2日約4400人甩底未準時打第二針

差距最大的是3月5日及4月2日，於3月5日有10,139人打了第一針，這批人應在4月2日接種第二針，但當天卻只有5,715人打第二針，相差4,424人。

而由2月26日至3月10日這13天內，共有120,926人打了第一針，但在這批人應接種第二針的時期（即3月26日至4月7日），卻只有103,538人打第二針，即有17,388人無按時在應接種的日期當天打針。

這段時間每天無依時打針的人數各有高低，由339人至4,424人不等，只有其中一天打第二針的人數多於打第一針的人數，4月7日有14,681人打第二針，比起28天前的3月10日，多出3,678人。

不過，原來延遲接種對自身保護會有一定影響。根據《法新社》報道，智利大學一項最新研究發現，在接種了一劑疫苗後，在接種第二劑疫苗前，這28天內疫苗的保護率只得3%。而在接種了第二劑疫苗後，有效率也只得27.7%，直到打完兩針後的14天，有效率才升至56.5%。

翻查資料，該研究93%人都是接種科興疫苗，只有7%人打BioNTech疫苗，故上述數據亦可反映科興疫苗的情況。

科興的滅活疫苗。（資料圖片／羅國輝攝）

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明直言，「得3%都唔奇」，又形容3%的保護率就如同無打疫苗一樣，呼籲市民必須打第二針，而且愈遲打的風險愈高，「保護率會愈嚟愈低」。

他更指出，疫苗有效率低，將有助變種病毒誕生及傳播。他舉例指，若一個無打針的人感染普通病毒，病毒很容易便入侵到其身體；但一個曾打針的人感染普通病毒，病毒遇到疫苗的抗體，便會嘗試變得更強，「啲抗體對病毒嚟講係一種挑戰」，普通病毒或會變成更易傳播的變種病毒。因此，有效率低的疫苗既保護不到接種者，更可能造成更大的傳播，而有效率高的疫苗才有望擊退病毒。

崔俊明呼籲市民必須打第二針，並指出愈遲打的風險愈高，「保護率會愈嚟愈低」。（資料圖片）

專家籲市民準時打第二針疫苗

而政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦認同，雖然智利的研究未刊於醫學期刊，但其數據亦或可信，因為在接種兩劑疫苗後兩星期，抗體才會穩定，只打第一針有效率必然較低，他亦呼籲市民按時接種疫苗。

他補充，科興未有向港府提供只打一針的保護率數據，至於本港另一款疫苗「復必泰疫苗」，藥廠提供的數據較完整，在打第一針後的一周，有效率是82%，再過多一周有效率只餘52%，而在第二針後的一周，保護率才上升到95%。

香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）亦指，若3%這項數據真確，市民接種兩劑疫苗是非常重要，才可確保到有效的保護，市民應按時接種第二劑疫苗。

薛達亦指，若3%這項數據真確，市民接種兩劑疫苗是非常重要，才可確保到有效的保護。（資料圖片／梁鵬威攝）

記者向科興查詢若只接種一劑疫苗，其保護率是多少，科興回覆稱，新冠滅活疫苗需接種兩劑，該款疫苗在第三期臨床研究中，設計的程序是兩劑次。

記者亦向公務員事務局查詢多少人無按時接種第二針疫苗，以及多少人無打第二針等數據，政府發言人未有直接提供數據，僅稱會於新聞公報中公布接種兩劑疫苗的人數。發言人又指，如市民錯過接種第二劑疫苗，應盡快上網重新預約接種第二劑，系統亦會發出數個短訊提醒有關市民盡快上網預約接種第二劑疫苗。

許樹昌亦認同，雖然智利的研究未刊於醫學期刊，但其數據亦或可信，因為在接種兩劑疫苗後兩星期，抗體才會穩定，只打第一針有效率必然較低。(資料圖片／李澤彤攝)

至於就市民延遲打第二針的情況，記者向衞生署查詢最遲可於何時接種第二針，署方回覆稱，根據衞生防護中心轄下聯合科學委員會，聯同行政長官委任的專家顧問就接種科興疫苗的暫擬共識建議，兩劑疫苗的接種時間應相隔28天。如果在接種第1劑後28天之內沒有及時接種第2劑疫苗，會建議有關人士盡快接種第二劑。

科興就稱，中國藥監局批准的疫苗接種時間間隔是14至28天，藥廠建議在28天。而中國國家衛健委發布的指南，就指滅活病毒疫苗兩劑之間建議多於三周，第二劑在8周內盡早完成。