外傭中介倡菲傭接種疫苗針後才來港　菲律賓領事歡迎惟憂不夠貨

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-04-08 20:44

本港新冠肺炎疫情緩和，惟菲律賓輸入個案持續，部份患者更帶有變種病毒。據了解，菲律賓駐港領事代表今日（８日）與本港僱傭組織開會，研究安排菲傭來港前接種新冠疫苗。據知，菲方對安排表示歡迎，認為有助回復香港僱主信心，惟菲律賓國內疫苗供應不足，菲傭在接種優先次序排第十，需進一步研究。 外傭中介組織香港僱傭公會指，港府已購入大量疫苗，建議捐出約2萬劑科興疫苗供準備來工作的外傭，有助減低病毒輸入風險，亦可以縮短抵港後隔離日數，變相減輕僱主近萬元的額外負擔。

香港僱傭公會建議菲律賓安排讓準備來港的外傭接種新冠疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

菲傭在當地接種優次排第十

菲律賓駐港領事代表及菲律賓勞工部代表今日與香港僱傭公會開會，公會主席陳東風透露，菲方代表十分關注菲律賓輸入個案，及菲律賓傭工來港工作問題。他引述菲方代表席期指出，會研究菲傭在接種新冠疫苗後才來港工作安排，但由於菲律賓疫苗供應量不足，注射有優先次序，要先讓前線醫護及執法人員等打針，外傭在當地只排第十位，會建議政府調整次序。

陳東風指出，疫情下僱主因擔心菲律賓將病毒帶入家庭，傾向聘用本地傭工，建議港府考慮讓即將來港外傭接種疫苗，「大約捐出1萬至2萬劑都夠，相信對本港影響不大。」陳認為，外傭接種疫苗後可以減低感染風險，政府亦可研究縮短外傭來港隔離日數至7日，變相減輕僱主負擔，「起碼慳返隔離酒店啲錢，嗰度都成萬蚊架」。

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