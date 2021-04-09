港府研擴「回港易」　田北辰倡與內地建疫苗認證　已接種者可跨境

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-09 09:44

行政長官林鄭月娥昨日（8日）出席立法會答問大會時表示，正研究不同鼓勵接種方案，包括研究將「回港易」擴至廣東省外地區。實政圓桌立法會議員田北辰今早（9日）在港台節目《千禧年代》表示，無論「回港易」抑或「來港易」，認為兩地需互建立疫苗認證，准已接種人士跨境往來，可加強通關保障。旅遊界立法會議員姚思榮在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，認為「來港易」設有配額及未獲內地方豁免檢疫，料對刺激本港旅遊幫助不大。

林鄭擬將「回港易」擴至廣東省外地區，田北辰認為，目前只有廣東省的港人經「回港易」計劃返港可免檢疫，是「荒天下之大謬」，應一次過開放予其他省份的港人。對於政府准部分內地人「來港易」，田北辰認為，本港經濟受疫情拖累，形容社會「吊鹽水」，需開放重振。

被問到內地仍有地區現零星確診，田北辰認為，內地現時整體疫情屬低風險，建議與內地能建立疫苗認證，包括最多港人接種的兩款疫苗都獲認可，已接種人士可以跨境免檢往來，能加強通關保障。他認為，內地人接種疫苗後，與接種疫苗的港人無分別，亦可容許他們來港。

本港疫苗供應普及，但接種率偏低，田北辰認為，要增加誘因，除了內地，可考慮與台灣、澳門、澳洲及新西蘭等低風險地區或國家商討，建立疫苗認證後免檢疫往來。

工聯會副秘書長曾志文在同一個節目上指出，林鄭透露將擴展「回港易」後，該組織的內地平台收到不少市民查詢，反應熱烈。曾志文指，其平台過往為居內地港人寄送藥物的服務經驗，除廣東省外，不少港人居福建，相信計劃擴展後可以令他們受惠。

▼4月1日起防疫措施安排及商討旅遊氣泡▼

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姚思榮︰「來港易」設配額刺激旅遊幫助不大

姚思榮就在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，認為「來港易」對刺激本港旅遊幫助不大，最多只能幫助酒店業，因「來港易」設有配額，以及即使內地人來港獲豁免檢疫，但返回內地時仍需接受內地的隔離檢疫，故估計有關安排較適用於商務及緊急用途。至於「回港易」，姚思榮認為如擴至全國，對在福建及上海工作等地的港人，能增加回港誘因。