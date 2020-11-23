回港易實施首日　七旬老翁專程到港珠澳大橋接妻子：等緊愛人返嚟

政府早前推出「回港易」計劃，居於廣東省及澳門的香港居民，預約後回港毋須強制檢疫14日。今日（23日）為計劃實施首天，有市民表示過關流程有點混亂，因系統出現問題，入境手續臨時改為人工辦理。 大堂亦有市民迎接家人，有長者與妻子過去大半年分隔兩地，專程前來等候，「我等緊我愛人，佢話唔識返嚟。」亦有市民在澳門工作，與家人闊別7個月，故專程回港見面。

回港易計劃首日，港珠澳大橋口岸早上10時仍空無一人，其後11時半才陸續有市民離開大堂，1小時內約有50名市民抵港。據現場市民指，返港的首班車於10時半開出，珠海和澳門返港的穿梭巴士班次，分別為30分鐘和1小時。

入境手續改為人工辦理

首批於澳門返港的周先生表示，現場過關流程有點混亂，由於系統出現問題，部分回港人士的澳康碼，在手機上呈現粉紅色，代表需隔離14日。

但是他們於回港前，已遞交陰性的核酸檢測證明，因此入境手續臨時改為人工辦理，亦意味過關的時間延長。而完成手續後，入境處職員會派發健康記錄表，讓入境人士繼續記錄未來數日的身體情況。

周亦指，部分長者不懂使用手機填寫健康申報表，場內約有20多人仍在等候處理手續。但他讚揚入境處職員能夠隨機應變，「職員好有禮貌，有問必答！」

七旬老翁苦候妻子回港大半年

或因部分回港人士過關受阻，入境大堂亦有數名市民在等候親人。其中，70多歲已退休的周先生今早從大埔出發，10時半抵達口岸，「我等緊我愛人，佢話唔識返嚟。」他指，夫婦二人長居內地佛山市，疫情未爆發前每年僅留港1個月，但無奈封關時剛好分隔兩地，因此團聚後首先會一同吃飯，其後的行程稍後再作打算，但他指「最緊要愛人身體冇事！」

問到如何預約申請回港易，周先生指不懂上網處理，交由兒女幫忙申請，可惜未能搶先一步預約深圳灣口岸，「唔到你揀話想邊度出就變度出。」他希望本港盡快能與內地通關，「如果通返梗係好啦，馬上走啦。都冇嘢做，起碼上面唔使戴口罩，周圍去都得。」

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

+ 5 + 5 + 5

團聚一周後返澳工作

不少港人於澳門工作，趁免14日隔離回港。於澳門輕軌公司工作的楊先生表示，與家人闊別已有7個月，故專程回港見面，但他將在港逗留一周後返澳。他亦讚揚澳門的防疫措施比好，多個月來零感染個案，口罩價格更便宜。但問到返澳須再次隔離14天，他無奈說「冇辦法啦，始終我喺嗰度做嘢。」

回港為女兒18歲生日慶祝

於澳門做生意、已離港5個月的何女士表示，女兒即將18歲生日，因此急切回港為她慶生。「我個女18歲生日返嚟慶祝呀！」但近日香港的確診個案上升，她坦言對此感到擔心，但會注意個人衞生免受感染。

何亦大讚回港易豁免隔離非常方便，因早前在隔離14日期間體重上升，「每日冇得運動，日日瞓覺，隔離肥咗好多囉。」她亦指，將會在兩地全面開關後，才會再到澳門工作。

首批回港易於本月18日接受預約，香港居民可申請於本周期間回港。其中經深圳灣口岸回港的名額為每天3,000個，而經港珠澳大橋口岸的名額，則為每天2,000個，會以先到先得的名額分配。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

+ 10 + 10 + 10

▼11月16起收緊防疫措施▼