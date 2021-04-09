收緊查冊｜許正宇：收緊後有0.003%香港身份證登記董事無法辨認

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-04-09 17:12

立法會財經事務委員會今（9日）討論收緊公司查冊事宜，有議員席上質疑無法查閱公司董事完整身份證號碼，或無法分辨同名、身份證號碼相似的人。 財經事務及庫務局局長許正宇引數據反駁，指58.8萬名持香港身份證的香港公司董事中，只有八組人士的中英文全名及身份證英文字母、首三位數字相同。但他並無透露非香港身份證的數據。

收緊查冊・專頁｜限查董事、車牌 詳解對新聞、工商界深遠影響

議員質疑無董事完整身份證號碼或致搜索偏差

立法會財經事務委員會今（9日）討論收緊公司查冊事宜，議員謝偉俊於會上指，現時公司董事可使用不同的名字組合，向公司註冊處作出登記，而不容許非指明人士查閱公司董事的完整身份證號碼，或會令搜尋結果出現偏差。

他建議財庫局將律師納入指明人士，及規定董事須使用身份證明文件上的全名作出登記，以減省訴訟開始後不必要的花費，亦「起碼知道不會告錯人」。

立法會議員謝偉俊於會上指，現時公司董事可使用不同的名字組合，向公司註冊處作出登記，而不容許非指明人士查閱公司董事的完整身份證號碼，或會令搜尋結果出現偏差。（資料圖片／張浩維攝）

另外，議員田北辰亦質疑，指用董事姓名及部份身份證號碼於公司登記冊作出搜尋，有機會出現同名、身份證號碼相似的人，認為財庫局應規定董事用身份證上的全名登記，形容有關修訂只是「行多一步、舉手之勞」。

田北辰認為，財庫局應規定董事用身份證上的全名登記，形容有關修訂只是「行多一步、舉手之勞」。（資料圖片／李澤彤攝）

收緊查冊後 0.003%無法辨認

財經事務及庫務局局長許正宇回應時引數據反駁，指公司註冊處4月曾調查登記查上，58.8萬名持香港身份證的香港公司董事，當中只有8組人士的中英文全名及身份證英文字母、首三位數字完全相同，只佔該批董事的0.003%，認為出現無法辨認的機率低。

財經事務及庫務局局長許正宇回應時引數據反駁，指58.8萬名持香港身份證的香港公司董事中，只有8組人士的中英文全名及身份證英文字母、首三位數字完全相同，認為出現無法辨認的機率低。（資料圖片／李澤彤攝）

許澤森：99.9%是同一人

副秘書長許澤森亦稱曾進行測試，公司登記冊上只有低於0.01%的董事，全名及部份身份證號碼相同，故認為市民只持董事名字及部份身份證號碼搜尋出來的結果，「99.9%係同一個人」。

許澤森指，現時董事登記的個人名稱須與證件相同，但沒有硬性規定一定要同時登記中英文名，董事亦可加入其暱稱，但強調「不會出現身份證上的資料少於查冊」。

財經事務及庫務局副秘書長許澤森稱，公司登記冊上只有低於0.01%的董事，全名及部份身份證號碼相同，故認為市民只持董事名字及部份身份證號碼搜尋出來的結果，「99.9%係同一個人」。（資料圖片／盧翊銘攝）

僅引起底投訴數字 仍無公司註冊分類

財庫局局長許正宇亦於會議上表示，收緊公司查冊的法例，早於2012年隨《公司條例》修訂通過，又指近年起底個案上升，個人資料私隱專員公署2019年及2020年分別收到4370宗及1060宗涉起底的投訴，但並無指出當中有多少個案的起底資料來源涉公司登記冊。