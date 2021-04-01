國安教育日｜五紀律部隊學院4.15開放　即日起可登記門票抽籤

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-01 16:49

「全民國家安全教育日」將於本月15日舉行，今年首次由香港特別行政區維護國家安全委員會主辦。本港各紀律部隊的5間訓練學校將於當日舉辦開放日，市民今日（1日）起至周六（3日）到「全民國家安全教育日」網頁登記領取門票，下周日（4日）抽籤。 屆時香港警察學院會有反恐演練及國家安全教育展覽等；消防及救護學院內會展示政府飛行服務隊的新型多用途H175直升機。據《香港01》了解，屆時會有紀律部隊公開表演「中式步操」（又稱「鵝步」），展示訓練成果。

香港警察學院將有反恐演練示範。（資料圖片/蔡正邦攝）

本港各紀律部隊將於本月15日舉辦開放日，活動費用全免，設上午及下午兩個場次，即日至周六網上登記，下周日電腦隨機抽籤，成功申請者會收到主辦單位的短訊通知。

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警察學院展示反恐演練示及裝甲車

位於黃竹坑的香港警察學院將有步操表演、警察樂隊演奏及反恐演練示範外，還有國家安全教育展覽、網絡安全展、特別用途車輛及裝甲車輛展示、爆炸品處理組及鐵路應變部隊與水警前線人員裝備展示及分享、衝鋒隊路障及裝備展示、虛擬實境體驗、警犬互動等。

政府飛行服務隊將展示新型多用途H175直升機。（資料圖片/鄭秋玲攝）

飛行服務隊展出H175直升機

百勝角消防及救護學院開放訓練設施、消防及救護教育中心暨博物館，學院亦安排「應急三識」示範，包括滅火筒使用方法、心肺復甦法示範及緊急逃生體驗等。而政府飛行服務隊亦會在學院內展示新型多用途H175直升機，救援設備及撲滅山火時使用的外掛水桶，並介紹緊急支援服務和相關裝備。

據悉將表演中式步操

屯門入境事務學院會有教學資訊廊和不同訓練設施，入境處儀仗隊會演示步操；屯門香港海關學院將有步操表演、學院導覽、海關搜查犬示範、專業裝備展示、參觀專業發展訓練大樓和室外靶場和虛擬實境體驗。赤柱懲教署職員訓練院將有區域應變隊表演、儀仗隊步操表演、警衛犬隊表演、心戰室體驗、攤位遊戲等，場內亦設有國家安全教育相關展覽及拍照專區。

據《香港01》了解，屆時會有紀律部隊公開表演「中式步操」（又稱「鵝步」），展示訓練成果。