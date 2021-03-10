消防處年結｜去年7557宗確診召喚　今年將聘927人　員佐級佔86%

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-10 20:52

消防處今日（10）公布，去年有33,632宗火警召喚，及689,788宗救護召喚，分別較2019年下跌10.6%及16.1%。疫情籠罩本港，消防處去年處理共7,557宗確診召喚，出動2,652名救護人員及37名消防人員。 另外，處方計劃今年招聘約927名消防和救護職系人員，其中131名為主任級，796名為員佐級，將繼續全年招聘消防隊長職系。

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去年有33,632宗火警召喚、32,358宗特別服務召喚及689,788宗救護召喚，均較2019年下跌。較矚目的火警為11月油麻地廣東道一宗一級火警，釀多人死亡，處方成立了專責小組調查。

在巡查方面，消防處去年防火巡查次數為370,455次，發出6,141張「消除火警危險通知書」，檢控808宗個案。危險品管制巡查有879次，突擊行動102次，處理214宗投訴，檢獲235,272公升非法燃油，有81宗檢控。

疫情持續，處方指去年曾處理合共7,557宗確診召喚，涉及2,652名救護人員及37名消防人員，當中205人因而須接受檢測，當中3名受感染的救護人員康復出院。另有80人須送到檢疫中心隔離。

重點工作項目方面，第四代調派系統的設計工作預計於今年第一季完成，料可於2023年投入運作。

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處方透露，已於2020年10月起全面使用「消防員定位系統」，由「個人警報器」及「手提探測器」兩個主要組件，佩戴者一旦以人手啟動警報器求援，或靜止不動超過特定時間，警報器發出警號和亮起閃燈，及發出無線電訊號。處方另外計劃採購「滅火機械人」。

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招聘方面，消防處去年合共招聘445名消防和救護職系人員，當中81名為主任級，364名為員佐級。由於消防隊長職系仍有招聘困難，消防處將繼續進行全年招募，預計今年會招聘約927名消防和救護職系人員，其中131名為主任級，796名為員佐級。

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