政府擬准打疫苗者往安老院恩恤探訪　林正財：最理想係雙方都打針

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-09 12:32

本港疫情放緩，據悉港府正考慮容許已接種疫苗人士，在接受快速測試後，可在安老院舍或醫管局的復康及療養醫院作恩恤探訪。 疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財今（9日）表示，知悉醫管局及社署正積極探討有關安排，將會盡快公布細節。他認為，注射疫苗及作快速測試是雙重防線，防感染的安全系數將會提高，但最理想做法是探訪者及院友雙方均已接種疫苗。他又強調，並非全面開放探訪，僅供個別已接種疫苗人士，作定時、定點及定人探訪，「主要係便利家人。」

林正財今（9日）表示，知悉醫管局及社署正積極探討容許已接種疫苗人士，在接受快速測試後，可在安老院舍或醫管局的復康及療養醫院作恩恤探訪。（陳淑霞攝）

林正財表示，接種疫苗主要是自我保護，至於能否保障被探訪者，則未有足夠科學數據，不同專家委員會正探討相關議題，冀尋求方法平衡探訪及防疫需要，他續說，最理想做法是雙方均已接種疫苗，「咁保護力就會高啲。」

林正財又指，打針是一重防線，檢測則是另一道防線，他表示目前不少院舍安排恩恤探訪前，會要求探訪者接受快速測試，「因為而家核酸檢測比較需時同有滯後因素」，快速測試則可即場進行及得悉結果，「如果可以把到呢兩個關，即係打針同快速檢測，相信安全系數會高好多。」

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至於安老院接種安排方面，首10間參加先導計劃的安老院舍院友，將有外展隊到場注射疫苗，及後將會檢視流程，倘一切妥當，再擴大至另外約1000間院舍開放接種。他表示明白家人關注長者是否適合接種疫苗，院舍會作全面相關公眾教育，予家人多了解疫苗，院友亦有權選擇接種復必泰或科興疫苗。他強調，專家委員會表示異常死亡個案與接種疫苗未有因果關係，期望安老院接種疫苗計劃順利推行。

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