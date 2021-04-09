勞顧會無改變取消強積金對沖目標　有望明年初上立法會審議

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-09 16:59

新一屆勞顧會首次開會，勞方與資方代表指取消強積金對沖的目標不變，有望明年年初交上立法會。有代表在會上曾討論，如何改善透過積金易平台收取僱主專項供款，包括供款會放入金管局的外匯基金管理。

勞顧會勞方代表鄧家彪。（資料圖片）

勞顧會勞方代表鄧家彪表示，勞顧會的共識不變，僱主代表對取消對沖的接受不變，會議比較務實認為廣大市民、打工仔可放心。他說聽到各方都希望取消對沖如何落實，如果軟着陸，不再是討論是否取消。他表示，已經有消息披露指明年初可以上立法會。

他表示，會議上有討論如果透過改善、簡化積金易平台收取僱主專項供款，包括供款會放入金管局的外匯基金管理。他認為需討論如何簡化手續，不要再加重管理、行政負擔。

施榮懷 (資料圖片)

資方代表施榮懷則表示，政府都有努力做修改法律工作，相信年底可以完成，早前政府也表示在下一屆立法會通過這個法例。他說要看到現實，估計2025年才能做好積金易平台，「如果平台不能實施，專項戶口便做不到，目前看來是根據時間表在做，並定時向勞顧會報告。」

早前曾有商界人士表示，現時經濟環境下，已經不是做對沖，而是面臨結業，認為提出取消對沖時間不合適。資方代表則表示，根據時間表，2025年會完成，希望屆時本港的失業率、經濟政策已經恢復正常。