勞顧會選舉27人爭5席　鄧家彪成票王　民主派跨工會5代表全數敗陣

新一屆勞顧會勞方代表選舉今日舉行，在「新工會浪潮」下，參選人數及登記投票的工會「選民」數目均創新高。投票下午五時結束後隨即點票，約晚上7時許有結果，民主派5名跨工會參選人全數敗陣，未能打破原來「格局」。 至於競逐連任的3名勞方代表，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭、房屋署屋宇裝備技術主任協會主席陳耀光及社工及福利人員工會主席鄧家彪成功當選；至於勞聯副主席譚金蓮，及港九酒樓茶室總工會主席羅大智亦順利接棒，頂替上屆勞方代表勞聯周小松及港九工團聯合總會李國強的席位。5名當選人的得票數為541至702票，而鄧家彪為「票王」。

至於民主派5名參選人聯同十多個工會代表，早前在投票場地外宣讀宣言，指過去勞顧會被建制工會壟斷，由政府間接操縱，今次參選務求踢走「空殼」工會，改革勞工權益。他們早前擺街站收集市民簽署，至今獲4000多人支持，並以象徵式「選票」，遞交予勞工署代表。 同場有四位市民在場外示威，抗議勞工處涉違反《港區國安法》，容許「港獨」份子參選勞顧會，要求政府及國安公署介入選舉。

在新工會浪潮席捲下，勞顧會勞方代表選舉參選人數及登記投票的工會創新高。今屆有27人參選，爭奪5個席位，包括有競逐連任的3名勞方委員鄧家彪、 梁籌庭和陳耀光。傳統工會新力軍如勞聯副主席譚金蓮、香港公務員總工會主席馮傳宗。

民主派首度派出5人名單參選，分別是香港金融業職工總會主席郭嘉榮、社會及政治組織從業員工會李志宏、雷謙凱、香港酒店工會主席徐考澧，以及教協文浩然。不過全數落選。

未打破原「格局」 民主派5代表全數落敗

新當選的委任中，有3人成功連任，鄧家彪獲702票成為「票王」， 陳耀光及梁籌庭分別獲542及541票；至於勞聯副主席譚金蓮（638票），及港九酒樓茶室總工會主席羅大智（588票）亦順利接棒，頂替上屆勞方代表勞聯周小松及港九工團聯合總會李國強的席位。

勞顧會五席僱員代表由每個已登記的工會為一個單位選出，每個工會「一會一票」，以全票制方式選出5名代表，每個工會均可選擇5名參選人。當選委員任期由明年1月1日起，為期兩年。今屆共有869個已登記工會獲授權投票。