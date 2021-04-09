收緊查冊｜陳智思用六種姓名組合開公司　議員倡按證件姓名登記

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-04-09 17:07

立法會財經事務委員會今（9日）討論收緊公司查冊事宜，目前公司註冊處的准許董事以不同的中英文姓名組合，登記資料，如行政會議召集人陳智思就以六個不同的姓名組合，註冊為75間公司董事。有議員質疑收緊查冊後，難以核對董事身份，呼籲公司註冊處統一資料。 財經事務及庫務局副秘書長許澤森承認，現時並無硬性規定公司董事一定要同時登記中英文名，亦容許加入暱稱，但未正面回應會否規定董事按身份證或護照紀錄上姓名。

收緊查冊・專頁｜限查董事、車牌 詳解對新聞、工商界深遠影響

行政會議召集人陳智思以六個不同的姓名組合，註冊為75間私人公司董事。（資料圖片／張浩維攝）

無身份證號碼 無法查閱持有多少間公司

目前公司註冊處無硬性規定，董事一定要同事登記中英文名，亦容許加入暱稱，不少高官富商以不同的姓名組合，註冊成為公司董事。

當中，行政會議召集人陳智思就以「CHAN, BERNARD」、「CHAN, BERNARD C S」，以及「CHAN, BERNARD C S 陳智思」、「CHAN, BERNARD CHARNWUT 陳智思」等六個，分別包含其中、英及泰文名的姓名組合，註冊為75間私人公司董事；紫荊黨創辦人之一、卓悅控股主席陳健文，亦以三組姓名註冊113間公司。

換言之，沒有董事的完整身份證號碼，難以查到該人共持有多少間公司。

謝偉俊倡規定按身份證姓名登記

立法會議員謝偉俊於會上指出，現時公司董事可使用不同的名字組合，向公司註冊處作出登記，成為不同公司的董事：「謝偉俊Paul、TWC Tse、Paul Tse、謝偉俊，可能有六七個，甚至九個類似的登記，如不讓人查完整身份證號碼，可能會有偏差。」他認為公司註冊處如規定公司董事必須按身份證或護照紀錄上的姓名，作出準確登記，毋須住址、完整身份證號碼，都可以核對到董事身份。

謝偉俊指出，現時公司董事可使用不同的名字組合，向公司註冊處作出登記，認為在此情況下，如不讓人查完整身份證號碼，難核對董事身份。（資料圖片／張浩維攝）

田北辰：走了六個出來我鬼知邊個係

議員田北辰亦提出類似質疑，認為公司註冊處如無規定董事須按身份證或護照紀錄上的姓名，會造成混亂。他提問，是否輸入「Peter Chan」及身份證首四位，系統就只會顯示一名人士，局方否認後他續說：「如走了六個Peter Chan出來，我鬼知邊個係Peter Chan？」

他形容財庫局作出有關規定，只是「行多一步、舉手之勞」。

財經事務及庫務局副秘書長許澤森承認，現時並無硬性規定公司董事一定要同時登記中英文名，亦容許加入暱稱，但強調「不會出現身份證上的資料少於查冊」。

財經事務及庫務局副秘書長許澤森承認，現時並無硬性規定公司董事一定要同時登記中英文名，亦容許加入暱稱。（資料圖片／盧翊銘攝）

高官以不同姓名組合註冊 陳智思起碼有六個

雖然財庫局於會上未就會否規定董事按身份證或護照紀錄上姓名的建議，作出正面回應。

未回應如何把關防假資料登記

另外，何君堯及周浩鼎分別於會上，提問公司註冊處會如何為防止有人以假資料登記做好把關，處長徐麗貞只表示，使用假資料犯法，有從各方面取得情報打擊有關行為，許正宇則指，已聽到關於需做好把關的建議。