收緊查冊｜地產代理︰憂誤墮「洗黑錢」　律師︰窒礙企業投資核查

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-09 10:50

政府計劃逐步禁止公眾查閱註冊公司董事的地址及完整身份證號碼。房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮在港台節目《千禧年代》上表示，物業交易事前的盡責審查工作中，須用到查冊方法，深入了解有關公司背景、負責人有無洗黑錢案底等，業界曾試過遇「假業主」，查冊有助免買賣雙方遭受損失，及向監管機構交代。執業律師林志釉亦關注，收緊查冊影響企業投資的事前調查，及窒礙辨識「洗黑錢」個案。

房地產代理業聯會榮譽主席郭德亮表示，買賣物業工作包括須審查買賣雙方身份，如賣家為一間公司，須透過查冊方法，深入了解有關公司背景、負責人有無洗黑錢案底等，免買家遭受損失，及向監管機構交代，否則憂被追究未有盡責審查，更嚴重會牽涉洗黑錢疑雲。

他強調，物業交易十分複雜，日常工作包括須審查買賣雙方身份，尤其如買賣雙方都是以公司名義交易，業界曾試過遇假業主等，收緊查冊對買賣雙方都無保障及不利，政府須「三思」，若堅持修例應將地產代理等有需要行業，納入指明授權人士，可查閱完整登記文件。

律師︰窒礙企業投資審查及舉報「洗黑錢」

執業律師林志釉表示，一般成立公司都是兩個目的，買賣交易或管理財產，尤其香港是國際金融中心，交易金額巨大，企業投資需嚴謹事前調查。他亦表示對收緊查冊「有擔心」，料情況包括地產業界會更多時間交由律師做核查，但修例後亦只能透過有限度查冊，難執行「盡忠職責」（due diligence）。

林志釉憂，會更易出現詐騙，除假業主手法外，過去兩、三年甚至出現「假律師樓」，如只公開部份公司資料，騙徒可從中找跟自己身份證前半部份一致的公司董事後，再改用一樣的姓名，便可以行騙。他指出，律師過去尤其近十年有重要責任反黑錢，及遇可疑客戶須舉報等。但新查冊安排下，律師如無獲當事人授權，亦無法查閱完整資料，林志釉認為，或會影響律師樓的實務守則。

根據現時公司查冊，文件顯示公司名稱、註冊辦事處地址、公司秘書名稱及住址，以及董事名稱、通常住址及完整身份證號碼。惟新查冊安排實施後，登記冊僅會顯示董事及公司秘書的通訊地址以及部分身份證號碼予公眾查閱，但資料當事人、獲當事人的授權人士、公司成員、清盤人、公職人員或公共機構等則屬例外，不包括律師及記者等。