屯門友愛邨愛暉樓3座09室爆垂直傳播　少出門66歲男及6歲童初確診

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-09 18:05

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今（9日）公布新增14宗確診個案外，亦有約10宗初部確診個案，其中兩宗源頭不明個案，均居於爆疫的屯門友愛邨愛暉樓3座的09室，居於早前確診的7旬老婦（個案編號：11547）的下一層及下兩層，疑出現垂直傳播，專家稍後會到該大廈視察。 其中一名初步確診66歲男子平日較少外出活動，但清明節當日曾到鑽石山墳場，與幾位親戚一同掃墓，但衞生防護中心認為拜山的感染風險不高，而他亦甚少外出，認為在大廈受感染風險或較大。另一染疫為一名6歲小學生，居再下一層09室，他在近日流鼻水，最近曾到兆安苑定基閣與幾個學生幾乎日日補習，師生全部送檢疫。

愛暉樓強制檢測始找出兩初步確診患者

居於屯門友愛邨愛暉樓09室的初步陽性個案，包括一名66歲男子，他4月1日開始流少量鼻水，昨（8日）接受強制檢測時驗出對病毒呈陽性，他平日較少在外活動，但有時會去屯門公園散步，一般會在家中用膳，但他4月4日清明節當日曾到鑽石山墳場，與5至6位親戚一同掃墓，他們當時都有戴口罩。

初部確診的66歲男子，4月4日清明節當日曾到鑽石山墳場，與5至6位親戚一同掃墓，他們當時都有戴口罩。（資料圖片）

染疫男童幾乎日日往兆安苑定基閣補習

另一名初步確診者則是住在他下一層的6歲小學生，他4月2日開始流鼻水。該染疫學童的最後上學日為3月22日，雖然已有一段時間沒有上課，但幾乎天天都會到屯門兆安苑定基閣上私人補習班，其同住家人和一同上補習班的同學和老師均須接受檢疫，但由於小孩並非居於該大廈，因此定基閣不須強制檢測。

衞生防護中心傳染病署主任張竹君指，由於愛暉樓09室已有3宗確診個案，懷疑可能有環境污染或傳播因素，形容有「少少直向」，但具體原因有待稍後專家聯同建築署和房屋署等到場視察後確定。

▼安定邨愛定商場列強制檢測▼

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