屯門安定邨逾百人排隊檢測　市民不知爆疫：昨晚一家去了食家鄉雞

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-09 13:30

新冠肺炎疫情未息，屯門近日出現多宗確診個案，政府將屯門安定邨愛定商場(即H.A.N.D.S)納入強測檢測，屯門安定友愛社區中心今日（9日）增設流動採樣站。早上約10時起至中午，輪候人數維持逾百人。當中有一家三口無留意商場爆疫，昨晚曾入內晚膳，今早起床得悉，立即落樓排隊檢測。另有多名商場內工作的人士輪候檢測。 綜合輪候人士意見，認為是次臨時檢測中心選址方便、合適，但現場指示不足，且輪候人士眾多，有人等了45分鐘仍未獲安排檢測，建議政府加設指示牌或人員維持秩序，又或考慮派發深喉唾液瓶。

政府今日在屯門安定／友愛社區中心附近的有蓋操場增設流動採樣站。早上約10時許，流動採樣站已有長長人龍，身穿保護衣的檢測人員安排市民分批入內。（梁鵬威攝）

數個確診者曾到訪屯門愛勇街2、4、8及12號及屯門安定邨愛定商場，商場被納入強制檢測公告。任何在3月26日至4月8日曾身處有關處所超過兩小時者，須於明日（10日）或之前接受檢測。受檢人士若在4月6日至4月8日曾檢測可獲豁免。

政府今日在屯門安定／友愛社區中心附近的有蓋操場增設流動採樣站。早上約10時許，流動採樣站已有長長人龍，身穿保護衣的檢測人員安排市民分批入內，另有人員在龍尾維持秩序。至上午約10時半，輪候人龍已過百。

有確診者到訪、被納強檢的H.A.N.D.S商場人流不減。（梁鵬威攝）

輸候人士中，有一家三口。媽媽洪女士說，早前無為意有確診者到訪H.A.N.D.S，昨晚更一家三口到商場用膳，今晨獲知後，立即到場排隊檢測，：「尋晚唔知道，（一家三口）去咗食家鄉雞，瞓醒先到群組話要做，咁都要做啦！」洪小姐的6歲兒子則表示，訪問時已輪候20分鐘，卻仍在人龍中間，對需時排隊感不滿：「我覺得無咁好！有排等！」

媽媽洪小姐說，早前無為意有確診者到訪H.A.N.D.S，昨晚更一家三口到商場用膳，今晨獲知後，立即到場排隊檢測。（鄧穎琳攝）

輪候人士中不乏商場工作的人士。身穿公司制服的凍肉店銷售女職員梁女士說，一直以來每周都會交口水樣本自願檢測，故不擔心受感染，是次因應公司要求前來檢測，已輪候45分鐘：「同事輪流過嚟排，但公司都好，影響運作都想員工檢測咗先」。她形容現場秩序尚算良好，但認為指示不足，輪候檢測人士間的距離太近：「排隊太密，應該用指示牌叫人排疏啲！」

她又說，一直著重家人及自己健康，有維持自願檢測：「我一路都好健康，通常一星期自律化驗一次，但通常口水......之前喺大興撩鼻，撩完之後呻咗三張廁紙都係血絲！政府派樽仔會好啲！」

屯門安定友愛社區中心今日（9日）增設流動採樣站。（梁鵬威攝）

郭先生則因近日在H.A.N.D.S管理處工作，公司要求全體同事今早檢測後才開工，「人龍都比較長，都有排等」，惟他表示，商場工作不會接觸顧客，亦不會使用公眾廁所，加上無病徵，故不太擔心：「洗手間多數用商用，唔係公用，要用密碼入！我哋係外判，唔係商場員工......除食飯外唔會除口罩，做嘢只會掂到天花。」

至於梁小姐則曾與81歲媽媽到商場內曾有確診者到訪的彩晶軒用膳，「安心出行」應用程式提醒而前來檢測，「無辦法，一定要做，通知咗，安心啲！」她形容臨時檢測中心選址尚算方便，且街坊亦熟悉易找：「算空礦，有啲風吹下。」

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