廉署起訴3人　均涉串謀詐騙Skechers　包括有人涉串通製競價煙幕

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-04-09 18:00

廉政公署昨日（8日）落案起訴鞋履零售商Skechers前僱員及一名製作公司經營者，控告他們涉嫌就該裝修佈置工程串謀詐騙，涉及報價時訛稱有兩間製作公司為一項裝修佈置工程競爭，實際是同一名營運者，並涉嫌製造虛假文書。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於下星期一（12日）在觀塘裁判法院答辯。 廉署另分案起訴影音產品零售商一名助理店長，指他欺詐、造假文書等，當中涉及Skechers兩間分店的翻新工程，亦獲廉署准予保釋，將於下星期一（12日）在觀塘裁判法院答辯。

廉政公署昨日（8日）落案起訴鞋履零售商Skechers前僱員及一名製作公司經營者，控告他們涉嫌就該裝修佈置工程串謀詐騙。（資料圖片）

被告黃偉成（47歲），Skechers前工程及櫥窗助理經理；及陳聰煒（46歲），展易制作公司及多創意廣告用品公司的經營者，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。黃偉成另被控一項偽造罪名，違反《刑事罪行條例》第71條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發有關涉嫌罪行。Skechers在廉署調查案件期間提供全面協助。

黃偉成於案發時負責處理報價，以揀選承辦商為Skechers門店進行裝修佈置工程。其中一項控罪指，黃偉成及陳聰煒涉嫌於2017年11月30日至12月21日期間，一同串謀詐騙Skechers，不誠實地偽稱展易和多創意，就一項裝修佈置工程所提供的報價，存在真正競爭、透過競爭過程取得，以及由該兩間公司各自獨立製備，從而詐騙Skechers把該工程判授予展易。

另一項控罪則指，黃偉成涉嫌於或約於2017年12月20日製造虛假文書，即一封看來是由陳聰煒發送的電郵，並意圖籍使用它而誘使斯凱奇副總裁接受其為真文書。

廉署調查顯示，展易及多創意同由陳聰煒負責營運。該兩間公司涉嫌就上述裝修佈置工程，各向斯凱奇提供約30萬元的報價，而黃偉成涉嫌建議由報價稍低於多創意的展易負責該項工程。

廉署亦就上述調查分案起訴陳裕恒（37歲），為影音產品零售商助理店長，被控欺詐、偽造、使用虛假文書，以及串謀偽造文件，當中涉及Skechers兩間分店的翻新工程。他亦獲廉署准予保釋，將於下星期一（12日）在觀塘裁判法院答辯。