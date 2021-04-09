友愛邨愛暉樓09室垂直播毒需撤離　一戶廚房2抽氣扇「吸」病毒

撰文： 麥凱茵 李恩慈 最後更新日期： 2021-04-09 21:54

本地新冠肺炎個案再度上升，屯門友愛邨愛暉樓3座累計2人確診、2人初步確診，09室單位爆垂直傳播。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇等今日下午（9日）巡視後表示，最早發病的是2309室的一名無病徵的婆婆，其後再傳播至樓下的2209室及2109室，後兩名病人經強制檢測找出，愛暉樓所有09單位的住戶須在今晚撤離。衞生署向2至26樓沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。 袁國勇表示，其中2209室的住戶將屋內的廚房及廁所的牆鑿開了一個洞，加上安裝了兩個抽氣扇，當開動時導致室內嚴重負壓，病毒可經喉管裂縫抽入家中，他提醒市民不要裝兩個抽氣扇。

病毒料由2309室向下傳

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在與袁國勇一齊視察後指出，愛暉樓的2309、2209、2109及2131單位均有人染疫，累計全幢共有2確診，2人初步陽性。其中2309的70歲婆婆無病徵，至於2209、2109的兩人則分別於4月1日至2日出現輕微病徵，但未有求醫。

袁國勇相信，今次出現的是向下垂直傳播，因為根據CT值、發病日期等，可以判定2109室的6歲男童CT值最低，發病日期最遲，故有理由相信2309室是源頭。他又指出，其中2209及2109室單位排氣喉曾經被切割，雖然2109室的排氣喉已經重新接駁，惟住戶仍然能夠嗅到臭氣，相信喉管或有肉眼未能發現的微小空隙。

4月9日，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇到屯門友愛邨愛暉樓第3座視察，指出現由上而下的垂直傳播。（羅君豪攝）

袁國勇特別提到2209室的廚房及廁所中間的牆壁鑿開了一個洞，而廚房裝有兩把抽氣扇，，「廚房兩把抽氣扇，吹得好緊要，兩把抽氣扇（開動時）又閂門，負壓可以好犀利。講過好多次，唔好閂實隻門，有危險會負壓。」他強調喉管即使不漏水也會有空隙，「喉管一定有接駁位。」

袁國勇指友愛邨愛暉樓3座2209室的廚房安裝兩把抽氣扇（紅圈示），開動後室內負壓甚強，令病毒可在糞渠裂縫抽出，致住戶染疫。（羅君豪攝）

至於2231室，袁國勇指09室與31室中間相隔一個大天井，窗口又不同方向，故不是經渠喉感染，或是兩家的住戶都有接觸過共用設施而受感染，如垃圾房等。

09室與10室是共用糞渠，不過袁指沒有發現10室有人確診，因此毋須撤離檢疫，但呼籲10室居民盡快前往進行病毒檢測。