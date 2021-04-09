元朗泰衡街萬寧店員確診新冠肺炎　近14日曾光顧顧客或需強制檢測

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-04-09 19:42

新冠肺炎疫情持續，本港今日（9日）新增14宗確診個案。由於有源頭不明個案在元朗泰衡街的萬寧工作，故衛生防護中心宣布，在過去過去14天內，若有人曾去過該間萬寧分店並逗留2小時或以上，便要接受強制檢測。 另外，在今日公布的患者或初步確診患者中，他們都曾到訪不同處所或餐廳，昨日列確診個案的屯門友愛邨受暉樓3座老婦，患有眼疾而少出外，惟她在3月27日曾到H.A.N.D.S愛定商場剪髮，同日亦往新墟明藝街地下的「妙法齋」食齋。

▼42歲感染源頭不明女士行蹤▼

萬寧女售貨員曾光顧千色匯Mos Burger

本港今日新增一宗源頭不明個案，患者為元朗泰衡街大興大廈地下的萬寧42歲女售貨員（#11156），住在元朗上白泥村的石屋。她在3月31日、4月2日、4月7日期間，曾在元朗康景街西醫鄧兆棠、元朗豐興樓西醫王錦麟求醫，她亦在本周日（4日）清明節與15位親戚到白泥村拜山。

衛生防護中心指，患者在僭伏期及傳染期間都有上班，並曾與同事一起用膳，包括大棠道熟食市場、富都餐廳；她亦曾獨自去過元朗千色匯Mos Burger、元朗貿易中心麥當勞。她在3月25日曾與數位朋友到元朗虹方Cafe 52用膳。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該間萬寧需要強制檢測，在今日起計的過去14天內，若有人曾去過萬寧約2小時，便要接受強制檢測。

▼安定邨愛定商場列強制檢測▼

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初步確診患者曾掃墓、每天到兆安苑補習

另外，本港至今有約10宗初步陽性個案，當中有二人均住在友愛邨愛暉樓3座的09室。連同早前個案，該廈已有4人染疫，其中09室連續3層更錄得三宗個案。就上述新增的兩名患者，衛生防護中心指，其中一人是66歲老翁，他不多外出活動，但4月4日曾去過鑽石山墳場、與數位親戚一起掃墓，有時亦會去屯門公園散步。

另一人則是6歲小男生，他在3月22日最後上學，但最近幾乎每天都去兆安苑定基閣的單位，與數名學生一起補習。

▼初步確診患者行蹤▼

確診老婦曾到新墟食齋

至於友愛邨愛暉樓早前已確診的70歲老婦（#11547）。根據最新資料，有親戚曾在3月27日帶她到愛定商場商場剪髮，同日亦去過新墟明藝街地下的「妙法齋」食齋。