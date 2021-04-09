新冠肺炎｜再多兩確診長者離世　疫情累計奪207命

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-09 17:58

本港再多兩名確診新冠肺炎病人於公立醫院離世，包括一名有長期病患的69歲男患者，以及一名83歲女患者，二人均在今日（9日）於伊利沙伯醫院離世，本港累計207名病人因為新冠肺炎疫情離世。

本港再多兩名確診新冠肺炎病人於公立醫院離世。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在今日記者會上表示，再有兩名病人離世，至今共有201名患者於公立醫院死亡及6人於非公立醫院離世，累計共207人死亡。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（盧翊銘攝）

69歲翁居紅磡長樂大廈

編號為9612的69歲老翁有長期病患，居於紅磡長樂大廈。他在1月17日時因為咳嗽及喉嚨痛前往伊利沙伯醫院求醫，確診後入住隔離病房。但其後病情轉差，曾在2月10日、3月11日前後被轉入深切治療部，住院期間病毒抗體測試已經是陽性，衞生署在2月13日為他解除隔離令，但病人情況持續惡化，今日凌晨3時58分離世。

編號為9953的83歲婆婆居觀塘永明樓。她在1月22日因發燒、氣促前往伊利沙伯醫院，其後確診，進入隔離病房接受治療，但病情持續惡化，今早6時45分離世。

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