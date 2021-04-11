消費券│4儲值支付工具推限時優惠吸商戶安裝　電子錢包消費有折扣

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-11 15:51

政府將發放5,000元電子消費券，選定四個儲值支付工具協助推行，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，目標在暑假期間開始接受登記，分別涵蓋3萬至10萬家本地零售、飲食及服務商戶。 港人較常用的八達通料成熱門支付工具。八達通表示，申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至消費劵計劃結束。

八達通向商戶免費提供App收款機

八達通表示，餐飲零售點超過6.2萬個，全港用戶滲透率高達98%。合資格的新商戶可直接向八達通申請安裝八達通收款裝置，不須繳付任何安裝或租機費用。申請使用商用版八達通App收款的商戶，可免費獲贈八達通流動收款機一部，以及豁免銀行賬戶資金轉賬費用直至消費劵計劃結束。新商戶亦可因應其需要，通過第三方供應商申請安裝八達通收款裝置。

八達通表示，會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋用戶或商戶，詳情將於日後公布。

至於市民需否提升儲值限額，以便日後領取電子消費券？發言人指正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，包括系統設計、詳細流程等，讓消費券計劃盡快順利推行。

支付寶即日起減免交易費

已覆蓋全港逾10萬本地商戶的AlipayHK支付寶，發言人指用戶可使用電子消費券作大小金額消費，形容「小至一串魚蛋，大至大連鎖、大商場過千元的貨品，都能一掃即付」，亦會向用戶提供額外優惠。商戶亦可免費申請「商戶碼」，指定商戶可於即日起至消費券有效期間獲減免交易費。

AlipayHK表示，全港270萬活躍用戶，公司會把因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶

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WeChat Pay及Tap & Go承諾提供優惠

至於覆蓋全港近9萬本地商戶的WeChat Pay HK表示，正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，包括系統設計、詳細流程等，亦會籌辦不同的推廣活動，將因消費券所得的額外收益，以不同方式回饋商戶或用戶。截至3月底，WeChat Pay HK註冊用戶已超過380 萬，並有9萬間香港本地商戶。

而香港電訊旗下的Tap & Go「拍住賞」將於計劃期間，為申請「智能POS」的新商戶，豁免Tap & Go二維碼交易及安裝費用、調低Mastercard及銀聯交易費用及豁免「智能POS」租機月費。計劃期間，亦會推出多項優惠予市民。