消費券│陳茂波：設中央登記系統　八達通或電子錢包只可選一款

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-11 11:05

政府將向市民發放5,000元電子消費券，今早（11日）公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商，預計今年暑假接受登記。 財政司司長陳茂波在網誌表示，將設立一個中央登記系統讓市民以電子方式進行登記。市民如曾登記去年的「現金發放計劃」，部份基本的個人資料將自動載入到申請表格頁面供核實，減省市民輸入資料時間。

八達通用戶不必轉用個人八達通申請

陳茂波在網誌解釋，以八達通為例，市民登記時可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通。至於其餘三家均以智能手機為操作媒介的電子儲值支付工具，其電子錢包均以個人名義設立及操作，故日後使用消費券時便更為便捷。

為了防止冒認或盜用身份登記，中央登記系統不接納重複申請。此外，每一張八達通卡或個人電子錢包，都只能與單一登記掛勾，不能重複使用。

至於消費券計劃的其他執行細節，包括發放的期數、每期發放的金額及使用期限等，陳茂波指正詳細考慮過去一段時間市民提出的各種不同意見，會盡快敲定當中細節。大原則是讓市民在一段時間內能便捷靈活地使用電子消費券，用於支付本地零售、餐飲及服務商戶的消費，刺激經濟。

陳茂波表示，電子消費券計劃規模達360億元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7%的提振作用。（資料圖片）

料為經濟增長帶來0.7%提振作用

為提升電子消費券的使用便捷度及覆蓋更多商戶，營辦商已同意盡量減免本地商戶（特別是中小企）安裝及使用相關支付工具的費用，以及一般常見的手續費。若商戶直接向營辦商申請收款碼或較簡單的裝置，而非經第三方供應商提出申請，毋須繳付任何安裝費用。各營辦商亦會因應各自的運作模式及商業安排，將由消費券所得的額外收益，以不同形式回饋商戶或消費者。

陳茂波表示，電子消費券計劃規模達360億元，估計可為今年的經濟增長帶來0.7%的提振作用，帶動消費氣氛加快經濟復蘇動力，也有助推動小商戶更積極使用電子支付。他希望無論是協助推行計劃的儲值支付工具營運商，或是零售、飲食及其他服務業界，積極籌辦大型推廣活動，甚至跨界別優惠，讓電子消費券發揮更大的乘數效應，提振本地的經濟和就業市場。

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