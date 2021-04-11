消費券│八達通儲值額僅1000元恐影響發放　2種方法提升至3000元

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-11 15:54

政府將向每名市民發放5,000元電子消費券，預計今年暑假接受登記，今早（11日）公布由支付寶(Alipay Hong Kong)、八達通(Octopus)、拍住賞(Tap & Go) 及WeChat Pay Hong Kong作為儲值支付工具營辦商。 八達通是最普遍的支付工具，但市面上不少八達通的儲值限額只有港幣1,000元，恐影響消費券發放。不過，市民可透過兩大途徑，將儲值限額由1,000元，提升至3,000元，下文詳解提升八達通儲值限額的方法及注意事項。

八達通：正與政府商討各項細節

若市民持有的八達通，是在2019年12月1日前出售和發出的八達通產品（包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等），或2019年10月1日之前發出的Smart Octopus，儲值額上限均為1,000元。

至於市民需否提升儲值限額，以便日後領取電子消費券？八達通發言人回覆查詢時指，正與政府相關部門商討計劃的各項安排細節，包括系統設計、詳細流程等，讓消費券計劃盡快順利推行。

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用App或到八達通服務站提升限額

市民透過八達通App或八達通服務站，將儲值限額由1,000元，提升至3,000元。

【若使用八達通服務站拍卡】 1 前往任何八達通服務站，按主目錄上的「提升儲值限額」； 2 將八達通卡放在讀寫器上，直至屏幕顯示「你已成功提升你的八達通儲值限額至$3,000」

八達通服務站位置：

【若使用八達通App】 1 打開八達通App「設定」，選擇「提升八達通卡儲值限額」 2 確認提升儲值限額： - 租用版八達通：將八達通卡拍向流動裝置的NFC位置或八達通讀寫器上，直至屏幕顯示「成功提升儲值限額」訊息； - Smart Octopus：輸入密碼/虹膜或指紋認證以確定提升儲值限額，直至屏幕顯示「成功提升儲值限額」訊息； - 八達通流動電話卡：按「確定」提升儲值限額，直至屏幕顯示「成功提升儲值限額」訊息

政府將向每名市民發放5,000元電子消費券，預計今年暑假接受登記，八達通(Octopus)為其中一種選定儲值支付工具營辦商，供市民可獲取消費券。（資料圖片/高仲明攝）

2019年12月後新卡儲值上限已調至3000元

八達通公司回應亦指，八達通早於2019年12月將八達通儲值上限增加至3,000元。即由2019年10月1日或之後發出的Smart Octopus，及所有由2019年12月1日或之後發出的八達通產品，其儲值限額均為3,000元。

提升儲值額後不能回復至1000元

值得注意的是，儲值限額提升後，不能回復至1,000元，但可按需要自行決定增值金額。此外，八達通網站資料顯示，若使用八達通App Android版本需是8.12.0或以上；iOS版本5.6.0或以上。市民的流動裝置需要有NFC位置或八達通讀寫器，Android裝置需具備近場通訊功能(NFC)；iOS方面，iPhone 7或之後型號，並已安裝iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器。