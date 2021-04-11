復必泰疫苗｜35歲女接種後嚴重過敏要入ICU　惟政府公布無提及

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-11 19:11

新冠疫苗接種計劃開始超過一個半月，錄得16宗死亡個案及至少15宗面癱。3月中一名35歲女士接種復必泰疫苗後出現「速發嚴重過敏反應」，有政府專家透露她曾入住深切治療部，兩度注射腎上腺素才康復，不過政府從未交代過她需要留醫深切治療部。

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一名35歲女士3月15日到中文大學醫院注射復必泰疫苗後，左手臂出疹、氣促及嚴重過敏反應，同日下午4時02分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定需要留醫，被診斷為「速發嚴重過敏反應」。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早（11日）在商台節目透露，該病人在中大醫院先注射一針腎上腺素，到威爾斯親王醫院後要留醫深切治療部，翌日再出現過敏反應要再打腎上腺素，情況才有改善3月18日康復出院。許樹昌相信，大部分接種者的不良反應可在短時間內康復。

許樹昌透露，該女士曾入住深切治療部。（資料圖片／李澤彤攝）

不過，當局從未交代該女士曾入住深切治療部，衞生署3月21日公布的異常事件數據報告中，亦有提及該個案，不過僅提到其接種日期、過往健康、接種後出現的反應，並指出「速發嚴重過敏反應」屬復必泰疫苗臨床試驗時的其中一項副作用，只要在發病時及早治療是可以完全康復。