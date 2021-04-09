新冠疫苗｜10人周四打針後送院　42歲男打復必泰後頸腫、難以吞嚥

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-10 00:08

政府公布昨日（8日，星期四）有10人接種疫苗後送院，其中9人已經出院，1人需留院觀察。一名42歲男子接種第二劑復必泰疫苗後，頸部腫脹及難以吞嚥，經治療後已經出院。一名60歲男子接種第二劑科興疫苗後，暈眩及出現嘔吐情況，情況穩定，仍需留院觀察。 截至今晚（9日）8時，已有543,100名市民接種第一劑疫苗，包括約342,800名接種科興疫苗，約200,300名接種復必泰疫苗。

六旬男接種復必泰後心電圖異常

昨日有10人打針後送院，當中8人接種復必泰，2人接種科興。一名42歲男子在元朗體育館社區疫苗接種中心，接種第二劑復必泰疫苗後，頸部腫脹及難以吞嚥，需送往博愛醫院，其情況穩定，經治療後已經出院。一名38歲女子在同一接種中心接種第二劑復必泰後，中央胸痛及暈眩，同樣送往博愛醫院，經已出院。

一名63歲男子在何文田體育館接種復必泰疫苗後暈眩及氣促，送伊利沙伯醫院；一名34歲女子在中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現暈眩、氣促及胸部不適，送往威爾斯親王醫；一名46歲女子於教育局九龍塘教育服務中心，接種復必泰疫苗後雙臂出疹；一名60歲男子在曉光街體育館接種復必泰疫苗後出現高血壓、心悸及心電圖異常。四人情況穩定，經治療後已經出院。

另有兩人接種復必泰疫苗後感到暈眩需送院，包括一名在教育局九龍塘教育服務中心接種的73歲女子、一名在荃景圍體育館接種37歲女子，二人經已出院。

男子打第二劑科興後嘔吐

一名60歲男子友愛體育館社區疫苗接種中心接種第二劑科興疫苗後，出現暈眩及出現嘔吐情況，情況穩定，仍需留院觀察。另外有一名48歲女子接種第一劑科興疫苗後暈眩送院，經治療後已經出院。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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逾54萬人接種第一劑疫苗

截至今晚8時，已有543,100名市民已接種第一劑疫苗，包括約342,800名接種科興疫苗，約200,300名接種復必泰疫苗；約200,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約127,600名接種科興疫苗，約72,900名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的24小時，約有3,300名市民接種第一劑科興疫苗，當中約1,700人在八間社區疫苗接種中心接種，約1,600人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有11,300名市民接種第二劑科興疫苗，當中約6,900人在社區疫苗接種中心接種，約4,400人是在私家醫生和診所接種。另約有10,300名市民於21間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有18,400名。8間科興疫苗接種中心的整體接種率約為94%；而21間接種復必泰疫苗的接種中心整體接種率則約為95%。

同期，約12,300名市民在網上預約接種疫苗，約2,700名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約9,600名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。