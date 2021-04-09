新冠疫苗｜衞生署再接獲6宗面癱報告　5人打科興、1人打復必泰

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-09 22:55

衞生署今日（9日）發布最新一期的疫苗接種異常事件報告，由3月22日至4月4日期間，署方再接獲多6宗懷疑患上「貝爾面癱」的呈報，所有個案均為男性，年齡介乎26至79歲。這些報告中有5宗接種科興疫苗，1宗曾接種復必泰疫苗。另外，衛生署兩周內亦接獲6宗在接種新冠疫苗後死亡的報告，大部分都相信與疫苗無直接關係。

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期內有6宗死亡報告 專家指初步與打疫苗無關

報告指出，衛生署在3月22日至4月4日期間共接獲564宗接種疫苗後的異常事件報告，包括311宗報告涉及住院治療及6宗死亡報告，當中3名死者在事件發生前超過 14 日曾接種新冠疫苗。

6宗的死亡個案，案涉及 5名男性和一名女性，年齡介乎59歲至68歲，其中有5人接種科興疫苗，其中1人接種復必泰疫苗。所有人都是死因均由心血管疾病引起，專家委員會初步認為這些個案的病者情況與新冠疫苗接種並沒有直接關係。

至今累計有 15宗死亡報告，專家已確定3宗與新冠疫苗接種因果關係不一致，(即沒有因果關係；12宗初步認為與新冠疫苗接種沒有直接關係。

累計15宗懷疑「貝爾面癱」報告

過去兩周，署方也接獲6宗「貝爾面癱」的報告，所有個案均為男性，年齡介乎26至79歲，5人接種科興疫苗，1人曾接種復必泰疫苗，而目前為止共接獲15宗懷疑「貝爾面癱」的報告。貝爾面癱是復必泰疫苗其中一種罕見的副作用。

衞生署指貝爾面癱（暫時性一側面部下垂）是常見的神經系統問題，大部分患者就算沒有治療亦可完全康復，而發病三日內若能及早接受短期治療，更可進一步提高康復率。專家委員會會繼續監察這些個案，若稍後確定有不尋常的訊號，會建議採取適當的監管措施。

當局指根據香港大學從醫管局收集的初步資料，於2018、2019及2020年16歲或以上的人群中，每年於3月22日至4月4日期間平均有50宗貝爾面癱新病例的紀錄；而於2018、2019 及2020年16歲或以上的人群中，每年從2月26日至4月4日期間則平均有159宗貝爾面癱新病例的紀錄。由於貝爾面癱個案並不嚴重，眾多患者或會在私營醫療機構求醫，以上的數字可能未能完全反映本地背景發病率。

不適的個案方面，由醫管局呈報的大多為胸部不適、胸痛、頭暈、發熱、頭痛、高血壓、麻痹、心悸、皮疹及呼吸急促。而私家醫院呈報的 4 宗個案中，最主要的症狀包括視覺模糊、胸痛、頭痛及血壓上升。

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累計共接獲1357宗異常事件報告

衞生署表示，截至本周日（4日）共接種了556,100劑新冠疫苗，署方累計接獲1,357宗異常事件報告。當中涉及科興克爾來福疫苗的有981宗，涉及復必泰則有376宗，佔疫苗接種總劑量分別0.24%及0.25%。