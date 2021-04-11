沙嶺骨灰龕場掀爭議　規劃師指殯葬選址難　居民：長者有迫切需要

撰文： 陳淑霞 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-11 23:19

港府擬擴建距深圳羅湖數百米距離的沙嶺墳場，「一條龍」包辦殯葬服務，惟有建制派表明反對，質疑港府未有考慮深圳民眾感受，又批評當局規劃失誤，無考慮大灣區發展。 有城市規劃師認為，殯葬選址向來是棘手問題，華人抱有傳統保守觀念，對骨灰龕或墳場敬而遠之；關注團體則指，港府以往欠奉殯葬規劃，沙嶺項目是港府「追落後」的重要進程，將可承托未來中長期龕位需求。有粉嶺居民支持擴建，認為長者有迫切需求，但亦有市民認為應讓路予興建公屋。

沙嶺墳場工程已開展得如火如荼，地盤所在的大半個山頭已被削平，山坡亦已完成擋土牆工程，遠處所見就是羅湖商業城及深圳火車站大樓。 (鄭子峰攝)

沙嶺墳場擴建後，將會提供約20萬個骨灰龕位，另會包括火葬場及殯儀館等，將是迄今本港同類公眾設施中最大型一個，過去曾有「超級墳場」稱號。翻查資料，政府在2017年先後將工程的前期撥款提交立法會工務小組和財委會審議，均獲建制派及泛民跨黨派支持，惟日部分建制派議員「轉軑」，要求港府煞停，又解畫指當年支持是未知悉有大灣區計劃。

關注團體：仲係追緊落後

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑表示，港府過去未有正視龕位短缺問題，導致業內亂象叢生。他提到，前特首曾蔭權在任時則提出「區區有龕位」政策，倡18區增設24個地區骨灰龕位，並將中長期供應納入規劃，始回復正軌，當中包括沙嶺項目，「係撥亂反正，但仲係追緊落後。」他直言，倘煞停擴建工程，等同將已籌備10年的項目推倒重來，他憂慮會致未來中長期龕位供應斷層，「係唔負責任做法。」

他又指，沙嶺本身是墳場，今次是在原有位置進行擴建，當中雖有交通配套問題尚需解決，但其他地區龕位選址接近民居，則屬插針式興建，「好似沙田石門嗰邊，都有反對，但居民都會顧全大局。」

政府推算未來需75公頃地安置骨灰

謝世傑續指，本港不少地區已通過增建骨灰龕位或已落成啓用，包括和合石、石門及屯門曾咀等，惟根據本港死亡及使用火葬數字推算，骨灰龕位每年需求量約4萬個，新建的靈灰安置所未來10年亦將完全消化。他又提到，土地供應專責小組提出的《香港2030+》研究報告顯示，骨灰龕位料超過75公頃土地需求，他認為需於新發展區預留相關用地，但遠水不能救近火，「起好已經係10年後的事。」

沙嶺墳場及擴建部份位置圖 (資料圖片)

對於沙嶺被形容為「超級殯葬城」，他認為有誇大其辭之嫌，屆時雖有殯儀館及火葬場，但龕位僅較屯門曾咀靈灰安置所多出約4萬個，對於建制派突然反對，他直言感到莫名其妙，憂慮港府最終淪為「軟腳蟹」，任人擺佈。

規劃師：爭議係關文化習俗事、好難解決

香港規劃師學會前副會長、城市規劃師杜立基則指，華人抱有傳統保守觀念，對骨灰龕或墳場敬而遠之，在此前設下，城市規劃亦難介入。他又指，當局已盡量作最大程度配合，以解決困局，包括在春秋二祭時作特別交通安排、另興建時引入設計，減低不安觀感，他強調，殯葬場所爭議非新鮮事，亦不關乎空間問題，「而係關文化習俗事，一日唔改變，爭議都好難解決。」

翻查資料，本港不少大型填場都鄰近民居，例如柴灣華人永遠墳場、跑馬地香港墳場、將軍澳華人永遠墳場等，不少大型屋苑的景觀都「對正」墳場景。

江先生表示，不擔心擴建後會影響區內民生，認為有興建的迫切需求。(鄭子峰攝)

粉嶺居民江先生表示，不擔心沙嶺擴建後會影響區內民生，認為長者對此有迫切需求，指不少市民離世後，其骨灰只能安放於家中或龕堂，「我細妹老人家過咗身都要周圍撲。」他亦建議，政府可先計劃興建一半規模，視乎社會的反應再作考慮。

問到該地與深圳相連，興建殯葬場是否浪費土地。江先生認為，香港現時房屋供應短缺，與其發展與深圳的相關配套，不如先興建房屋，「不如畀返後生仔上咗樓先。」

李女士認為房屋比殯葬場的需求更大。(鄭子峰攝)

李女士亦同樣關注房屋問題，認為房屋比殯葬場的需求更大。「我哋去諗嘅，唔係要同深圳嘅聯繫，反而係要解決民生。」她建議善用北區的土地發展，例如皇后山、古洞等。至於其他交通配套等問題，屆時政府可再想辦法解決。

姚女士則贊成興建殯葬場，批社會充斥著反對聲音，「嗰個話唔得，嗰個又話唔得，香港缺乏呢啲嘢嘛（葬位）。」她指，現時輪候骨灰龕位需多年時間，預料本港人口老化，未來需求將會更迫切，建議骨灰可撒落花園或海上，以節省土地資源。

姚女士贊成興建殯葬場，因輪候骨灰龕位需多年時間，預料本港人口老化，未來需求將會更迫切。(鄭子峰攝)

食物及衛生局早前回應指，非常重視深圳方面的關注，並已重新審視設計，將發展項目內的火化及殯儀館設施搬遷到附近一個山谷，並會在地面及屋頂綠化和建築物外牆垂直綠化。另外，建築物亦會配合附近自然環境的高度設計，利用地形和山勢，盡量減低設施的景觀影響，確保設施對港深兩地周邊居民的影響減至最低。

當局又指，取得立法會撥款後，前期工程已展開3年多，今年稍後完成，如果項目未能按計劃推展，將嚴重影響香港中長期的殯葬服務供應，墳場內已平整的土地及相關基礎設施，亦將面臨長期閒置。