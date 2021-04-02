香港沙嶺殯葬城距深圳中心區僅3百米　內地YouTuber斥：缺同理心

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-02 12:03

2012年，港府擬於羅湖沙嶺建立「超級殯葬城」，預計於2022年落成。沙嶺在香港位處偏僻、人口較少，但其距離深圳市羅湖區的繁華中心商業區包括金光華商場、萬象城等僅有300米的距離，惹得不少深圳居民不滿。內地YouTuber「司馬南」亦在影片中批評港府，「只考慮香港人的感受，不考慮深圳人的感受。已所不欲勿施於人。港府選擇缺乏同理心。」

據了解，沙嶺「超級殯葬城」的計劃早於2012年提出，預計於2022年落成，為港人提供殯葬「一條龍」服務。屆時「超級殯葬城」將設置逾20萬個骨灰龕位、10個屍體焚化爐、停屍間、殯儀館和墳場，每年可提供17.8萬個時段的火葬服務。

YouTuber「司馬南」在影片中評論此事稱，「工程落成後，當地老百姓就意味着每天低頭不見抬頭見，只要抬起頭來殯葬城就會出現在你面前，我不論你高興不高興，風從那邊刮過來，殯葬城的風就噓噓的吹在你身上，你說你甚麼感覺？所以深圳老百姓對這事心理壓力就特別大。」

「司馬南」又指，兩地只有深度融合，才能建好大灣區，所以兩地的思維不應該阻隔，兩地產業應該互補互利共贏，在如此黃金地段建立超級殯葬城，「香港政府你自己看著辦。」

對於此事，內地網民亦都表示不滿：

「就在羅湖怡都大廈、羅湖金岸大廈朝南的對面，還叫人咋住啊，意圖好明顯」。 「一邊是高大尚的河套地區，一邊是厭惡性行業，凸顯兩地政府主政的差異」。 「離深圳鬧市區那麼近燒屍體，這得多缺心眼才能幹這事」。 「香港人的自私可見一斑」。 「這個地方跟深圳接壤，拿來建商業中心和生活社區不挺好嗎」。

圖為沙嶺「超級殯葬城」。（孫聖然攝）

據了解，2017年立法會財委會批准撥款進行沙嶺「超級殯葬城」的平整工程，近日有關部門計劃將議程提交立法會，以申請撥款完成該工程項目。

（綜合報道）