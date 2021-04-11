新冠疫苗｜增13人不適送院　35歲男打復必泰抽搐、失去知覺

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-11 23:00

新冠疫苗接種計劃開展近一個半月，政府公布昨日（10日）有13人打針後送院，11人都是注射復必泰疫苗、2人打科興疫苗。一名接種復必泰疫苗的35歲男士出現抽搐及失去知覺，送院時情況穩定需要留醫。 昨日接種第一劑疫苗人數中，科興疫苗單日錄得近2500人接種，創計劃展開以來新低；復必泰疫苗則有逾16,450人，數字創新高。

政府公布，周六(4月10日)有13人打針後不適，一名35歲男子在教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心，接種第一劑復必泰後抽搐及失去知覺 ，當晚8時20分送往伊利沙伯醫院，情況穩定並留醫。

有兩人打第一針疫苗後疑似出現過敏反應，一人為24歲女士，她接種復必泰後出疹；另一人為46歲男子，他注射科興疫苗後暈眩及出疹，兩人情況穩定亦毋須留院。其他接種第一針復必泰後不適情況，包括47歲女士出現心悸、58歲女士胸部不適、56歲女士高血壓、59歲女士出現暈眩及高血壓、47歲女士有胸部疼痛及原發性高血壓。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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至於第二針注射復必泰疫苗後不適個案，64歲男士有高血壓、39歲女士出現噁心及不適、59歲男士現原發性高血壓及63歲女士消化不良。科興第二針後不適情況，則有一名53歲女士打針後胸部疼痛及暈眩。

疫苗接種數據方面，科興疫苗第一針人數連續三日下跌，昨日降至2498人，創2月26日計劃開始以來新低；復必泰疫苗則有16,459人注射，是接種計劃開始後創新高。科興及復必泰第二針疫苗分別有8,853及15,431人接種、接種率分別為97%及96%、預約數字則分別為1800人及6500人。