食肆本月底前須達每小時換氣6次　食環署工作小組今發指引

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-12 11:33

政府上月刊憲，要求餐飲處所在4月30日前，將食肆座位間鮮風輸送量，提升至達每小時換氣6次。食環署工作小組今日（12日）公布指引，包括換氣量計算方程式、提升換氣量的可行方法、符合指定規格的空氣淨化設備作為替代方案等。指引又提到，如食肆經營者未能如期在4月底前，向食環署上載證明書，可向署方提交延期申請，獲批後須於指定期限內完成。

指引分為多個部分，包括基本原理、換氣量計算方程式、提升換氣量的可行方法、符合指定規格的空氣淨化設備作為替代方案的理據、如何界定符合指定規格的標準等。針對提升換氣量，指引建議可清潔濾網、調節風扇的風速等；如改善建議不可行，營運者可安裝合規格空氣淨化設備。

餐飲處所在4月30日前，須將食肆座位間鮮風輸送量，提升至達每小時換氣6次。（資料圖片／余俊亮攝）

指引又提到，食肆經營者須在4月30日或以前，在食環署網頁的指定位置上載已簽妥的證明書，以確認該處所已達每小時 6 次或以上的換氣量及／或已安裝符合指定規格的空氣淨化設備，如未能如期上載證明，可向署方提交延期申請，獲批後須於指定期限內完成。

工作小組主席源栢樑相信，指引有助餐飲處所負責人及通風設備承辦商，選擇切合其情況的具功能效益及成本效益的方案，以順利履行有關規定，從而保障員工、顧客及公眾的健康，並鞏固市民對惠顧餐飲處所的信心。

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