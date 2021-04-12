升中派位｜英中學額平均5人爭1席　離島每席46人爭　南區爭崩頭

撰文： 袁澍 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-04-12 23:17

反修例風波、國安法令不少港人考慮移民，不少學校出現退學潮，教育局今日公布2019/21學年中學學位分配辦法的升中選校資料。到底今年英中學額競爭激烈嗎？ 教育局今日（12日）公布，據2021年2月的估算，參加2021年度升中派位的適齡小六生僅約53,050人，較2020年同期佔算少約1,850人。《香港01》按教育局的《中學一覽表》統計，新學年全港共有約10,069個英中統一派位學額，即平均約5.3人爭一席（但由於人數難以小點數計算，即可視為平均6人爭一席）。 以2019/20學年全港18區適齡小五生人數計算，新學年離島區競爭最激烈，平均47人爭一個英中學額；其次為南區，平均15人爭一席。而灣仔區競爭最小，平均約3人競逐一學額。移民潮及轉校潮下，灣仔區校長聯會主席戴德正預計，新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。

由於教育局尚未更新非國際學校適齡小六生人數，故下文以2019/20學年分區適齡小五生（扣除國際學校生）約56,704人均參加升中派位來推算，因當中部份人已在自行階段獲取錄，故以下數據只供參考。

全港18區中，離島區原來並無英中，但該區近年從其他地區借調到英中學額。新學年離島區獲分25個他區英中學額後，競爭情況屬全港最激烈，平均約46.4人爭一個英中學額。

▼2019/2021年度全港18區（原區）英中學額情況▼

+ 11 + 11 + 11

知名校區約3至6人爭一英中學額

而「四大知名中學校區」之一的灣仔區，連同借調他區，共約779個英中學額，平均約3人爭一席，屬全港競爭最細龍。名校林立的九城區繼續提供最多英中學額（連借調他區約1,185個），平均接近5人爭一席。



至於中西區（連借調他區）共約571個英中學額，平均超過3個人爭一席，而東區（連借調他區）約550個英中學額，接近6個人爭一席。

灣仔區校長聯會主席戴德正認為，受移民潮及轉校潮影響，新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。（資料圖片）

校長：移民潮下更多家長傾向選報國際直資 升中派位選校可「稍為進取」

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正表示，受移民潮及轉校潮影響，估計新學年實際參與升中派位的適齡學生人數未必會如想像中多，建議家長可「稍為進取」。

他解釋，部份港人已舉家移民，故留港學生人數將比預期少，若身處傳統社經地位及收入較高的區份，家長更有能力移民或部署送子女出國升學，即使並非即時離港，父母亦傾向為子女報讀國際或直資中學，方便日後升學時有更大彈性，所以他認為津校及官校競爭情況會有所舒緩，「完咗小學階段，即使唔係立即移民，唔少家長都會考慮國際、直資，方便日後多啲選擇。」戴德正任職的聖公會鄧肇堅中學亦屬英中，他估計競爭情況與去年相若。

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