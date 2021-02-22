升中自行收生︱中學改視像面試　小學特訓禮儀、小組交流備戰

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-22 08:00

農曆年假後，學校可以安排三分之一學生回校，若全校教職員均接受檢測且呈陰性，更可全校復面授；事實上，中一自行分配學位收生階段上月開始展開，然而在新冠肺炎疫情下，除上課模式改變，學校面試模式亦有改變。 有小學指，長期網上學習，令小六生對溝通及課室禮儀生疏，故安排面試班特訓，教授網上及實體應試的技巧，例如學生在網上與面試官對答時，須注意望電腦鏡頭而非屏幕；實體面試的小組討論，即使配帶口罩，亦要保持微笑，展示良好態度。有小六生認為，在應試表現上，實體面試會較為理想，「長期望電腦，會腦閉塞!」 然而，對其他級別而言，長期網課亦有影響，校長坦言長期停面授，小一生執筆認字弱。

佛教林炳炎紀念學校以「混合模式」，安排網上及面授的升中面試。（羅國輝攝）

網課下溝通禮儀生疏 須特訓提醒

受到疫情影響，各校升中面試安排不一，有學校採用視像模式或拍攝短片，亦有部分維持實體面試。

在網上及實體教學交替下，佛教林炳炎紀念學校以「混合模式」，安排網上及面授的升中面試。培訓以四至五人的小組形式進行，包括面試禮儀、中英數及時事題對應、小組討論等。

負責面試班的李少螢主任表示，疫情下學生長期網上學習，虛擬課室教學流程緊迫，令不少學生對課室禮儀生疏，學生互動交流機會亦減少，故面試班著重訓練網上與實體應試的技巧及態度。

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視像模式下學生要習慣望電腦鏡頭



李少螢舉例，學生與考官的眼神交流，是面試的重要一環，但在視像模式下，學生要「直視」對方，則要習慣望電腦的鏡頭，而非屏幕中的人。副校長梁澤光指，同學面試時亦須注意身處的環境，保持地方整潔，「唔好將玩具放晒出嚟」，以免影響考官對自己的印象。

在實體面試上，梁澤光表示，要重新提醒學生禮節，「平日學生表現無問題，但一緊張就會唔記得。」例如進入課室時要打招呼，離開時要道別，即使配戴口罩，亦要保持微笑，以展示良好態度。在小組討論方面，兩人表示，學生要留意闡述意見的態度，切忌搶答問題；留意組員的名字，在回答時稱呼對方，以示尊重。

四位小六學生均表示，對升中面試感到十分緊張。（羅國輝攝）

小六生稱實體面試較佳 望住屏幕交流不親切

疫情下，面試模式多變，實體面試是各人的首選，黃宇聰表示，家中有年幼妹妹，網課期間經常受到「突襲」，「試過搶我部Ipad睇youtube。」黃指，不希望視像面試，但若有相關安排，料母親會帶幼妹外出，以騰出寧靜空間。

黎秉捷坦言，擔心視像面試，未能發揮最佳表現，「長期對住電腦，感覺暈暈哋，個腦好似塞住咗，阻住思考。」他指，屆時只能提醒自己專注，「呢個係面試，唔好講笑，否則死梗。」

吳嘉怡認為，面對面的交流較自然及真實，「對住個屏幕無咁親切。」吳秋瑩則擔心網上面試出現技術問題，未能及時應對。校方稱，若同學需要拍攝面試短片，可回校尋求技術支援。

校長李玉枝表示，學校已適應混合模式教學，各級學科教學進度未有太大影響。（羅國輝攝）

長期停課 小一生執筆認字弱

農曆新年假後全港中小學可恢復半日面授，上限由全校人數六分一增至三分一。回望上學期，小學除小六生外，大多學生僅回校約兩個月。校長李玉枝表示，經歷約一年疫情，學校已適應混合教學模式，各級學科教學進度影響不大，不過，去年十月各級測驗評估後，明顯留意到一、二年級有學習問題。

李舉例，一年級生在升小前後，長期在家學習，在缺乏面授課下，執筆與認字均較弱，筆順易出錯，「面授堂老師可以即時指正筆劃，依家收功課翻嚟，但睇唔到寫字過程。」她指，校方已派發詞匯與書寫的年假功課，以穩固小一生學習根基。至於二年級生，則在英文寫作上較為遜色，須調整工作紙加強訓練。她預計，復課後，在本月至３月期間，各級會安排測驗評估，以檢視網課學與教成效，盡快安排「補底」。

她續指，學生長時間網課，與同儕互相交流機會減，不利學生群性發展，期望疫情緩和後，讓各級分批回校，參與學習活動。