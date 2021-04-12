菲裔男認酒醉下姦女同鄉　未使用避孕套被加刑　判監46個月

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-04-12 13:32

菲律賓裔男酒保出席家庭聚會後，到親戚的大嶼山住所留宿。他於清晨時分，走入一名遠房女親戚的房間並強姦對方。遠房女親戚被性侵後，在客廳用平底鍋打酒保，又大鬧對方是強姦犯，事件驚動家人並報警。酒吧早前承認1項強姦罪，高等法院法官今(12日)判刑時透露，事主雖明白不應怪責自已，但仍感羞恥，考慮被告在案中未有使用安全套等，最終決定判他監禁3年10個月。

30歲被告Roxas Mark Angelo Miguel Lazaro，承認於2020年1月31日強姦菲律賓裔的27歲事主X。庭上透露，被告在菲律賓有一名女友，兩人雖未有結婚，但被告在財政上支持對方。被告在澳門任酒保，月入約7000港元。

事主感羞恥情緒受影響

法官判刑時引述事主的創傷報告，指她事後感抑鬱和焦慮，情緒受影響。她雖然知道不應怪責自己，但仍感羞恥。而被告的心理報告顯示，他未有心理問題，重犯機會低。

未使用安全套須加刑

法官最終決定以監禁5年為量刑起點，考慮案中的加刑因素，包括在事主住所犯案和被告未有使用安全套，遂加刑9個月。因被告認罪，可獲扣減刑期，最後判被告監禁3年10個月。

曾向事主發調情訊息

案情指，X和被告於2013年認識，兩人為遠房親戚。被告曾向X傳送調情訊息，X則刻意疏遠，之後更沒有回覆對方。她於2017年首次在家庭聚會中見到被告，而被告多次在在家庭聚會後，在X的住所過夜。

下體覺痛始知被姦

於去年1月30日晚上，X和家人舉行家庭聚會燒烤，被告亦有參加。而兩人和其他家人於凌晨時分，返回X的大嶼山住所繼續飲酒和聊天。感疲倦的X返回房間入睡，惟她在清晨5、6時許突感到下體痛楚，發現被告正侵犯她。

事主以平底鍋打被告揭發事件

X掙扎，並講粗口叫被告離開。被告離開房間後，X亦走到客廳，見對方躺在沙發。她以平底鍋打被告，並指罵對方是強姦犯。而她的家人聽罷，制服被告。警員接報到達後，拘捕被告。

案件編號：HCCC278/2020