涉以20萬勸強姦案事主和解　前法律行政人員等否認妨礙司法公正

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-23 15:57

前法律行政人員與一名裝修工人，被指在一宗商人遊艇派對後強姦女商人案中，欲透過一名「中間人」與女事主接拾，並企圖以20萬元遊說女事主不要出庭作證，惟該「中間人」指女事主心意已決，不會改變。兩男事後被控妨礙司法公正。他們否認指控，這宗屬區域法院的案件，今借用西九龍法院的法庭開審。控方播出「中間人」與裝修工被告對話中，該被告說道：「希望問下你哋兩個畀唔畀少少薄面我。」又問女事主會否選擇和解。

兩名被告：陳國強（60歲，公司董事），和陳昌國（45歲，裝修工人），兩人分別被控兩項及一項意圖妨礙司法公正罪。陳國強原為法律行政人員，在該強姦案中代表該案被告黃興國。

控罪指，陳國強和陳昌國分別於前年8月4日和10月21日，透過一名姓湯男子，提供20萬元給強姦案女事主X，欲勸阻她不要指責黃興國。陳國強另被控於同年9月30日再次經湯勸阻X不要作供。

次被告曾問女事主是否會選擇和解

控方於庭上播放對話錄音，次被告陳昌國透過湯問女事主X會否選擇和解，並說：「希望問下你哋兩個畀唔畀少少薄面我。」陳昌國稱X憎恨黃興國，又說：「不如嗱嗱聲搞掂咗佢，唔好再提。」惟湯拒絕請求，指X決定面對案件出庭作證，他不會亦未能遊說X。陳昌國曾形容本案另一被告陳國強「衰到貼地」，擔心湯被人利用。

首被告稱已退出事件

首被告陳國強視湯為乾兒子，互相有生意往來。監控會面的錄音中，陳國強審訊前問過湯屆時X會否上庭，湯回答會，並提及黃興國欲付錢解決。陳國強隨即制止湯，多番強調：「唔講得」、「唔好講呢啲」，稱事情「過咗就算」。陳國強表示自己中立，已經退出事件，建議X在庭上避免望向黃興國。

陳國強曾任家樂律師事務所的法律行政人員，在強姦案中代表黃國興，由於上述錄音，該強姦案首日審訊已轉換其他律師代表。黃在該案中被指在2018年一遊艇派後，強姦一名酒醉女商人，黃經審訊後被裁定罪名成立，被判囚5年4月。

案件明天續審。

案件編號：DCCC 295/2020