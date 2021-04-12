全港僅111間食肆符政府換氣規定　業界指願花錢換放寬晚市堂食

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-12 15:11

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局早前宣布，規定全港餐廳要在4月30日或之前，將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝合適的空氣淨化設備。食環署亦成立食肆換氣量規定工作小組，以協助食肆制定具體措施，今日（12日）並就食肆換氣量的規定公布詳細指引。 叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍表示，食肆於去年底仍然被禁止經營晚市堂食，當時政府以換氣量作為放寬條件，相信業界會願意接受。「幾千蚊係咪困難？當然係，一蚊都係困難，但相比冇晚市堂食，寧願畀幾千蚊出嚟。」他亦指，雖然時間緊迫，為業界帶來不少心理壓力，但有電器商已推出「一條龍服務」，而政府亦願意有條件容許食肆延期。 而食環署網頁顯示，截至今日僅得111間食肆，符合換氣量達到每小時6次，或已裝設空氣淨化設備的新規定。本港現時有12238間持牌食肆及工廠食堂，按此計算，合符政府換氣規定的食肆僅為0.9%。

食物及衞生局早前宣布，規定全港餐廳要在4月30日或之前，將換氣量提升至最少每小時6次，或安裝合適的空氣淨化設備。（資料圖片／鄭子峰攝）

政府今日公布的指引，列出了食肆換氣的計算公式、提升換氣量的方法、符合規格的空氣淨化設備等，不過叙福樓集團主席、稻苗學會會長黃傑龍直言，「一般我哋做食肆嘅都好難明啲複雜計算，概念上只需要知就得。」他解釋，食肆負責人每年須聘請工程顧問向政府續牌，其中包括排氣通風的範疇，因此食肆只需待專業人士提供建議，以完成政府要求的規定。

黃傑龍建議業界採取安裝空氣淨化設備，盡量避免大型工程，以免花時入則及動工。（資料圖片／歐家樂攝）

「但相比冇晚市堂食，寧願畀幾千蚊出嚟」

然而，距離4月30日限期只剩下18日，食肆一時三刻亦難以提升換氣量，黃傑龍建議業界採取安裝空氣淨化設備，盡量避免大型工程，以免花時入則及動工。他亦透露，飲食界已與換氣處風相關的商會達成共識，聘請顧問的費用將維持以往的價格，「如果以細餐廳嚟講，一、兩千蚊就已經差唔多。」

雖然顧問費用及空氣淨化設備僅涉數千元，但食肆經歷逾一年的困境，即使數千元的支出或是負擔。黃傑龍坦言「生意唔好個個都牙痛咁聲」，但他透露，食肆去年底仍然被禁止經營晚市堂食，當時政府以換氣量作為放寬條件，直至近日才正式立例規定，已約有半年時間的寬容，相信業界會願意接受。「幾千蚊係咪困難？當然係，一蚊都係困難，但相比冇晚市堂食，寧願畀幾千蚊出嚟。」

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政府有條件容許食肆延期

黃亦透露，業界曾與政府商討提供增添空氣淨化設備的資助，不過當局回應指「抗疫4.0」的金額中已包含設備的費用。他亦指，雖然時間緊迫，為業界帶來不少心理壓力，但有電器商已推出「一條龍服務」，從聘請顧問至購買電器，更提供租機的服務。同時，政府已表示若提供證明，如空氣淨化設備的單據、已聘請工程顧問視察的證明等，則可延長限期。

不過黃傑龍亦透露，旗下約30間食肆已完成提升換氣量，並於兩至三周前向政府當局登記，但直至今日，其大部分餐廳仍未在政府網站的名單上列出。根據食環署的名單顯示，換氣量達到每小時6次的持牌普通食肆 、已裝設空氣淨化設備的持牌普通食肆，分別僅得99間及12間符合規定。亦即全港逾1萬間食肆，僅得111間符合政府的新規定。

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