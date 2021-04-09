確診食肆｜元朗萬寧女店員潛伏期曾到7處 　光顧元朗廣場桂花小幸

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-04-09 23:54

今日（9日）本港新增一宗源頭不明的本地新冠肺炎確診個案，確診的42歲元朗萬寧售貨員（#11556）發病期為3月31日，傳染期內曾上班，最後上班日子為4月7日。衞生防護中心指她有用安心出行，曾到過大棠道熟食市場、元朗千色匯等，而根據中心晚上公布的資料，她在潛伏期內曾到過區內7個地點，當中元朗廣場兩度上榜，包括光顧廣場內的桂花小幸。

個案編號11556的42歲女子，她潛伏期內曾兩度到過元朗廣場。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日下午的記者會指出，元朗萬寧女店員有使用安心出行，在4月4日曾與15名親友一同在白泥村拜山及用餐。她曾於元朗一帶用餐，包括大棠道熟食市場、元朗千色匯的MOS Burger，以及元朗貿易中心的麥當勞等。

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根據中心資料，女患者在由發病前兩日（3月29日）起，曾經到訪過區內7個地點，其中兩度到過元朗廣場，分別為3月29日及4月3日，當中3月29日光顧場內的桂花小幸。另外她在3月31日亦到過大棠道熟食市場的強記西苑咖啡食店，4月3日則到過球前街7號的生利茶餐廳。行蹤未見MOS Burger及麥當勞上榜。

至於她曾到訪的鄧兆棠醫生及王錦麟醫生，地址分別為康景街1號，以及豐興樓地下，防護中心已通知相關診所。而大興大廈地下則為女子工作的萬寧。

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