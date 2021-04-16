院舍禁探訪逾年　七旬婦寫200封信給過百歲父：天南地北咩都講

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-16 08:00

第三波疫情中多間安老院失守，其中約30名院友不幸離世。院舍禁止探訪逾一年，現年73歲的黃婆婆於未有疫情前，每日探訪住在院舍101歲的父親，惟去年初起因疫情影響，日常探訪變成視像探訪、隔玻璃相見，「個心好不舒服」，黃婆婆只好隔日寫一封信給父親，「天南地北都好咩都講」。 為及早可以探訪，黃婆婆早前已預約接種疫苗，至近日政府宣布親友完成接種兩劑疫苗兩星期後，若在探訪前接受快速病毒測試並取得陰性結果，便可進入院舍探訪；黃婆婆認為要再經快速檢測，才可探訪略繁複，但「好過無得見」。

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未有疫情前，黃婆婆每日風雨不改前去院舍探訪、餵飯，每周帶父親外出飲茶兩次、打麻雀，五年如是。「由去年1月28日開始，直至今日都不能探」，說起暫停探訪的日子，黃婆婆記得清清楚楚，「即使姑娘照顧周到，都不及兒女在身邊時時傾計，個心好不舒服」，感慨父親由精靈狀態，難免變到「有啲吽」。

在未有疫情前，黃女士每日風雨不改，到院舍探望父親、餵飯。（羅君豪攝）

覆診成為與父相處僅餘機會 日常只可隔日寫信

現在覆診成為二人僅餘相處機會，平日如要探訪，便變成隔著玻璃、或以視像對話形式見面，無奈父親近乎耳聾，由電話中根本無法聽得清楚，唯有靠護士在旁覆述，黃有時亦會「舉紙仔」。疫情下不能相見，她想盡辦法表達思念，「咁耐以來唔比入，每隔一日寫一封信比佢，天南地北都好咩都講」。

政府早前宣布放寬多項措施，完成疫苗接種人士，在快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪。（羅君豪攝）

過百歲父患長期病 被評為不適宜接種

過去一年疫情反覆，家屬探望盼了又盼，黃婆婆失望了很多次，「以為好似沙士，兩、三個月就可以開返。」政府對已接種人士放寬探訪要求，黃婆婆慶幸即使患血壓高、甲狀腺問題，經醫生評估身體情況仍許可接種，故決定接種復必泰疫苗，「希望打晒疫苗，一批准入內，我就可以第一時間見」。

然而，父親年事已高，加上患多種長期病，如腮腺瘤、心臟衰竭、腎病及高血壓等，醫生不建議接種疫苗，「尤其是他們有長期病患，是很擔心接種後有事，希望他們捱得一時得一時，不要因接種後離開。」

探訪條件略繁複 「好過無得見」

勞福局局長羅致光早前表示，完成疫苗接種人士，在快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪，如親友因健康理由不能接種疫苗，以72小時的核酸測試陰性結果，及在探訪前接受快速測試，結果呈陰性亦可探訪。黃認為做法雖然略為繁複，亦關注快速測試的安排，收費，惟無奈道：「好過無得見」，相信目前做法亦可體恤到不接種疫苗家屬。

黃婆婆早前已接種第一劑疫苗，期望一旦放寬探訪，便可「第一時間見面」。（羅君豪攝）

過去一年只可視像探訪、隔玻璃相見

耆樂天地總主管龍紹冰指，由於不能探訪，院舍一年間增添了智能電話、平板電腦，安排視像探訪，每日處理約三十多個預約，社工亦在遵守防疫條件下，多籌辦活動，長者不時會問何時能與家人相見，「好似（黃婆婆）咁日日來探，真的會掛住」，員工只能盡力安撫心情，「沙士只是三個多月，目前已經戰鬥了一年多，仍然擔心有第五波」。

在疫情下，日常探訪變成視像探訪、隔玻璃相見。（羅君豪攝）

不足一成院友願打疫苗

作為院舍業界，她亦期望盡快放寬探訪，惟坦言大部分院友是長期病患，要求先打針才放寬難以做到。龍紹冰續指，該院300多名院友中，有15位院友願接種，當中11人接種科興，4人接種復必泰，目前仍待醫生評估身體情況，最終人數或更少。

耆樂天地總主管龍紹冰指，大部分長者有長期病，該院不足一成院友選擇接種疫苗。（羅君豪攝）

龍坦言，最初反應較踴躍，但由於接種計劃開始後，出現不同事故，令多人開始重新考慮，「都多人縮沙」。至於員工方面，該院近六成員工已接種疫苗，認為在自願情況下，接種率已算高，冀未來更多員工接種。