新冠肺炎｜已接種疫苗市民　快速測試結果呈陰性　可到院舍探訪

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-12 19:27

疫情放緩，政府今日（12日）宣布放寬多項措施，勞福局局長羅致光表示，完成疫苗接種人士，在快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪，如親友因健康理由不能接種疫苗，以72小時的核酸測試陰性結果，及在探訪前接受快速測試，結果呈陰性亦可探訪，局方正與社署、業界商討細節。

勞福局局長羅致光表示，完成疫苗接種人士，在快速病毒測試呈陰性結果，就可到院舍探訪。（李澤彤攝）

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未接種者可憑72小時核酸陰性測試探訪

羅致光表示，安老、殘疾院舍暫停探訪近一年，雖然有樂齡科技，但不及面對面見面，如親友完成兩劑疫苗及兩星期後，探訪前接受快速測試，結果呈陰性可探望。如親友因健康理由不能接種，可用72小時內的核酸陰性，及在探訪前快速測試陰性，便可探望，具體安排會與業界商討落實。

至於員工接種後可否取代定期檢測，羅致光指由去年7月至11月，有42院舍員工、137院友確診，而由12月至今，有38院舍員工確診、87院友確診，反映由12月起要求員工接受強制檢測，員工傳染給院友數目大大減少。他說，會密切留意接種進度及科學證據，以決定會否豁免。

安老服務協會主席陳志育指目前只公布了大致做法，仍有大量細節需與社署商討。（資料圖片／梁鵬威攝）

安老服務協會主席陳志育表示，目前只公布了大致做法，仍有大量細節需與社署商討，加上家屬要先接種兩劑疫苗，再相隔14日才可探訪，料落實執行需時。他關注，不同院舍環境不同，如部分一進入便是公共空間，會接觸到其他人，便需研究作特別安排，如會否設置屏風等。他亦指，除了疫苗接種的條件，放寬探訪與否亦須視乎社區疫情，料恢復探訪初期仍需以預約制安排，下周將與社署商討細節。